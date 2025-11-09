Clip gần 6 triệu view "tôn bay cắt đứt lìa cây dừa" gây tranh cãi

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội có tên Đ.C.C.N. đăng tải clip gây tranh cãi trên mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh một cây dừa bị cắt đứt lìa, trên thân dừa có nhiều vết cắt hình gợn sóng. Chủ tài khoản cho rằng, mái tôn bị gió hất văng trong cơn bão số 13 đã cắt lìa cây dừa này.

Clip chỉ vỏn vẹn 27 giây nhưng thu hút gần 6 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt bình luận.

Cây dừa được cho là đã bị mái tôn bay trong mưa bão cắt đứt lìa với vết cắt hình lượn sóng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã vào bình luận trái chiều về vụ việc.

Một số người thừa nhận sức gió mạnh khủng khiếp của bão số 13, thổi mái tôn cắt đứt cả cây dừa, cho thấy sự nguy hiểm của mưa bão. Trái lại, không ít tài khoản mạng xã hội phản ứng rằng mái tôn dù có sắc đến đâu cũng không thể cắt đứt cả thân cây dừa.

Cuộc tranh cãi "bùng nổ" trên mạng xã hội, nhiều người hoài nghi tính xác thực của vụ việc và đề nghị chủ tài khoản Facebook Đ.C.C.N. phải quay chụp kỹ càng hơn mới có thể phân giải đúng hay sai.

Hàng trăm ngàn bình luận trái chiều về vụ việc "tôn cắt đứt lìa cây dừa" (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trước những luồng dư luận trái chiều, chủ tài khoản Đ.C.C.N. đã tiếp tục đăng tải thêm clip dài hơn 1 phút, ghi lại nhiều hình ảnh kỹ hơn về vết cắt.

Vừa quay clip, chủ tài khoản vừa chỉ rõ những vết cắt có hình uốn lượn như hình sóng của mái tôn và khẳng định đây không phải video cắt ghép như nhiều người đồn đoán.

Chủ tài khoản nói thêm, việc anh đăng tải clip không phải để tranh cãi mà để nói về sức mạnh khủng khiếp của mưa gió trong trận bão vừa qua.

"Nhiều người nói là do máy này máy kia cắt, tôi không tranh cãi làm gì. Mưa bão sức gió khủng khiếp lắm, mọi người đừng đi ra ngoài khi có bão, tránh việc bị mái tôn trúng”, chủ tài khoản chia sẻ trong clip.

Chủ tài khoản Facebook quay lại clip chứng minh việc cây dừa đã bị mái tôn cắt và cảnh báo mọi người phải cẩn thận trong mưa bão (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo chủ tài khoản Đ.C.C.N. cây dừa bị tôn cắt đứt nằm tại địa bàn xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk.

Hay tin "tôn bay cắt đứt lìa cây dừa" nhiều người dân trên địa bàn xã Xuân Cảnh cũng đến xem trực tiếp để có cái nhìn khách quan nhất.

Một lãnh đạo UBND xã Xuân Cảnh xác nhận có nắm bắt thông tin trên mạng xã hội về việc cây dừa bị tôn cắt đứt ngang thân và sẽ cho kiểm tra, xác minh.