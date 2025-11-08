Cứu người trong tâm bão Kalmaegi: Cả 3 người sống sót sau 2 ngày trôi dạt

Ngày 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn), được một tàu cá tỉnh Quảng Bình cũ phát hiện trôi dạt tại vùng biển tỉnh Gia Lai.

“Sức khỏe anh C. vẫn ổn định. Như vậy cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn trôi dạt từ ngày 6/11 đã được cứu sống. Anh C. đã gọi điện về cho người thân”, ông Huy chia sẻ.

Anh C. được một tàu cá Quảng Bình cứu sống (Ảnh: Tâm Hiển).

Anh C. là người đã nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn vào chiều 6/11. Đây là thời điểm bão Kalmaegi (bão số 13) bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành trong đó có Quảng Ngãi.

Dù biển động dữ dội nhưng ông Phan Duy Quang (SN 1978) và anh Lê Văn Sanh (SN 1988), đều trú tại đặc khu Lý Sơn đã dùng thúng câu ra cứu anh C..

Anh C. được cứu nhưng thúng câu bị sóng đánh trôi dạt khiến 3 người mất tích. Ngày 7/11, máy bay trực thăng cùng nhiều tàu thuyền tham gia tìm kiếm 3 người gặp nạn nhưng không có kết quả.

Anh Sanh, một trong 3 người trôi dạt được tìm thấy vào chiều 8/11 (Ảnh: Tuyết Linh).

Đến sáng 8/11, ông Quang được tàu Hải Nam 39 cứu trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Chiều cùng ngày, anh Sanh và anh C. cũng được cứu trên vùng biển tỉnh Gia Lai.

Dù trôi dạt suốt 2 ngày trong điều kiện sóng gió dữ dội nhưng sức khỏe của 3 người vẫn ổn định.