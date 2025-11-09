Chuyên gia hiến kế triển khai Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Ngày 7/11, diễn đàn “Thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp” đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch triển khai Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM (IFC). Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Summit 2025).

IFC đang ở thế “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”

Phát biểu tại diễn đàn, ông Anirban Roy, đại diện InnoLab Asia, khẳng định Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) là cấu phần tất yếu của một nền kinh tế hội nhập, nơi công nghệ, tài chính và quản trị kết nối để tạo ra giá trị mới. Việt Nam đang có nhiều cơ hội trong khu vực Đông Nam Á với định hướng phát triển hai trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, phù hợp với chiến lược quốc gia về công nghiệp công nghệ số và tài chính số bền vững.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, nhấn mạnh: “Việt Nam cần kết hợp linh hoạt giữa chính sách, công nghệ và thị trường để hình thành hệ sinh thái tài chính số đồng bộ. TPHCM có thể kế thừa kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế thử nghiệm linh hoạt, giúp doanh nghiệp đổi mới nhưng vẫn bảo đảm quản lý an toàn”.

Dưới góc nhìn quỹ đầu tư, ông Will Ross, Giám đốc Marketing & Phân phối Dragon Capital, cho rằng Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển IFC, khi nền kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định và thị trường vốn ngày càng hoàn thiện.

Dragon Capital đề xuất xây dựng Quỹ ETF tài sản số đầu tiên tại Việt Nam, với sự cố vấn chuyên môn từ VBA, dựa trên các tài sản truyền thống được mã hóa như cổ phiếu và trái phiếu - minh chứng cho tiềm năng phát triển của thị trường vốn minh bạch và số hóa.

Phía doanh nghiệp, ông Trần Huy Vũ, đồng sáng lập Kyber Network, nhận định IFC không chỉ là không gian cho hoạt động ngân hàng hay đầu tư, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các dịch vụ tài chính số. Sự thành công của IFC, theo ông, phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa chính sách, công nghệ và doanh nghiệp trong việc hình thành một hệ sinh thái dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả và đồng bộ.

Diễn giả và chuyên gia tại phiên thảo luận “Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp tại Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM" (Ảnh: BTC).

Bài học triển khai IFC thành công nhìn từ Hồng Kông, Dubai

Chia sẻ về xu hướng token hóa tài sản và kinh nghiệm quốc tế, ông Dinh cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) theo hướng số hóa toàn diện. Bài học từ Hồng Kông, Singapore và Dubai cho thấy thành công của một IFC không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý, mà ở năng lực thể chế, khung pháp lý linh hoạt và hệ thống công nghệ tuân thủ thống nhất.

Theo báo cáo GFCI 38, TPHCM đạt 664 điểm, xếp thứ 95/120 trung tâm tài chính toàn cầu - vượt Bangkok nhưng vẫn cách xa Hồng Kông (764 điểm) và Singapore (762 điểm). Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam ước khoảng 218 tỷ USD, tương đương 66% GDP, trong khi Hồng Kông đạt hơn 5.000 tỷ USD, Singapore khoảng 645 tỷ USD.

Các mô hình quốc tế đều cho thấy xu hướng thử nghiệm sản phẩm tài chính số đang phát triển mạnh. Tại Hồng Kông, “Ensemble Sandbox” cho phép phát hành chứng khoán, quỹ đầu tư và trái phiếu số trên nền tảng blockchain. Singapore xây dựng Project Guardian, khung chuẩn hóa token hóa tài sản theo chuẩn quốc tế. Còn Dubai triển khai Tokenisation Regulatory Sandbox với gần 100 doanh nghiệp, tổng quy mô đầu tư hơn 1 tỷ USD, tập trung số hóa bất động sản, trái phiếu và hàng hóa.

