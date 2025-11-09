Thi thể người đàn ông trên ruộng ngập nước ở Lâm Đồng

Ngày 9/11, người dân thôn Phú Sung, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện thi thể người đàn ông ở khu vực ruộng ngập nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể ông T. được người dân phát hiện tại ruộng ngập nước cách nhà 100m (Ảnh: Trần Nguyên).

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Kiệm phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là ông T. (SN 1977) trú tại xã Hàm Kiệm.

Theo người dân, chiều hôm trước, ông T. được người bạn chở về nhà sau cuộc nhậu. Tuy nhiên, khi cách nhà khoảng 100m, do con đường bị ngập nước nên ông T. tự lội bộ về nhà. Đến sáng 9/11, người dân phát hiện ông T. tử vong trong tư thế úp mặt xuống ruộng ngập nước.