Trung vệ cao 1m95 ghi bàn, HAGL hòa kịch tính CLB Thanh Hóa

Trận đấu giữa hai đội trong nhóm cuối bảng HAGL và Thanh Hóa chiều nay (9/11) diễn ra căng thẳng đúng như dự đoán. Đôi bên đều muốn giành chiến thắng, nhằm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời đẩy chính đối thủ của họ ở lại phía sau.

Thanh Hóa là đội chơi tốt hơn trong hiệp một, họ có nhiều pha tấn công và dứt điểm hơn so với đối thủ. Phút 45, tỷ số được mở cho đội bóng xứ Thanh.

HAGL hòa kịch tích với CLB Thanh Hóa (Ảnh: HAGL FC).

Trong pha bóng này, ngoại binh Mamadou có pha đánh đầu cực hiểm, đưa bóng đi ra khỏi tầm khống chế của thủ môn Trần Trung Kiên, dội cột dọc bay vào lưới, giúp đội bóng xứ Thanh có bàn mở tỷ số 1-0.

Cũng ở hiệp thi đấu đầu tiên, HAGL có một lần đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, pha lập công của Minh Tâm ở phút thứ 3 không được công nhận, do trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR, phát hiện ra lỗi việt vị của HAGl.

Đến phút 73, HAGL thêm một lần nữa đưa bóng vào lưới đội khách, sau pha đệm bóng cận thành của tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR, nhận định trước khi Gia Bảo sút tung lưới Thanh Hóa, đồng đội của anh là Conceicao đã phạm lỗi với thủ môn bên phía đội bóng xứ Thanh.

Ở đầu sân bên kia, Thanh Hóa cũng một lần bị từ chối bàn thắng. Phút bù giờ thứ 8 của hiệp hai, tiền đạo ngoại Rimario đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên trong pha đối mặt. Nhưng trước khi nhận bóng, Rimario đã việt vị.

Những tưởng trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho Thanh Hóa, thì đến phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai, HAGL tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt trong pha lên tham gia tấn công, đón đường chuyền của Marciel, đệm bóng từ khoảng chục mét, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Hòa trận này, cả hai đội Thanh Hóa và HAGL đều có 8 điểm sau 10 trận, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng một điểm. Cả hai đội Thanh Hóa và HAGL đều đang thi đấu ít hơn các đối thủ khác một trận ở LPBank V-League 2025-2026.