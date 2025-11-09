Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong

Ngày 9/11, ông Phan Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), cho biết trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 8/11, anh N.Đ.T. (SN 1983, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), nhân viên Đội cầu đường Bồng Sơn, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đi tuần đường sắt.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Đến đoạn thuộc thôn Văn Trường Tây, xã Bình Dương, anh T. bị tàu hỏa mang số hiệu D12E-641 chạy hướng Nam - Bắc tông tử vong.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đoạn đường sắt xảy ra tai nạn nằm gần quốc lộ 1, có nhiều ánh đèn và tiếng còi ô tô, người đi bộ trên đường ray dễ phân tán, mất tập trung.