Vụ cứu người trong bão Kalmaegi: Những phút giây sinh tử và điều kỳ diệu

Sáng 8/11, ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã được tàu Hải Nam 39 cứu vớt trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Quang cho biết sức khỏe ổn định. Ông được tàu chở khách An Vĩnh Express của người dân đặc khu Lý Sơn đón và đang trên đường về nhà.

Ông Quang đang được tàu khách của người dân đặc khu Lý Sơn đưa về nhà (Ảnh: Tuyết Linh).

Ông Quang nhớ lại, khoảng 15h ngày 6/11, ông nhận tin anh D.Q.C. (SN 1981) nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn tự tử. Ngay lập tức, ông Quang cùng anh Lê Văn Sanh (SN 1988) lên thúng câu ra biển cứu người.

Do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13), vùng biển Lý Sơn có sóng gió dữ dội. Sau khi cứu được anh C., thúng câu bị cuốn trôi ra xa bờ. Mọi nỗ lực ứng cứu của người dân địa phương bất thành. Sóng dữ dội khiến thúng câu trôi rất nhanh, đảo Lý Sơn xa dần.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thúng đợi tàu ra cứu. Tuy nhiên sóng lớn quá, thuyền không tiếp cận được nên thúng trôi dạt ra biển”, ông Quang nói.

Khoảng 2 giờ sau đó, đảo Lý Sơn mất hút trong màn mưa trắng trời. Trời tối sập, sóng gió nổi lên, ông Quang liên tục động viên 2 người còn lại cố gắng bám chặt vào thúng.

Ông Quang (mặc áo phao) rời tàu Hải Nam 39 để lên tàu An Vĩnh Express (Ảnh cắt từ clip).

Thế nhưng, chiếc thúng câu không thể trụ vững trước sóng gió của bão số 13. Khoảng 20h ngày 6/11, thúng câu lật úp, 3 người bám vào nhau trôi dạt. Chỉ một lúc sau, anh C. đuối sức nên bị sóng hất tung. Ông Quang bất lực nhìn anh này mất hút trong đêm tối.

“C. trôi mất chỉ còn tôi và Sanh bám vào nhau. Tôi động viên Sanh phải cố gắng nhưng đến gần nửa đêm thì nó đuối sức, chúng tôi lạc mất nhau từ đó”, ông Quang kể lại.

Phải chống chọi với gió bão, ông Quang cũng kiệt sức. Ông ngửa mặt lên trời uống nước mưa rồi uống thêm từng ngụm nước biển.

“Do biển động nên có một số loài thủy sản nhỏ bị sóng đánh trôi nổi trên mặt biển, tôi vớt ăn để lấy sức rồi tìm cách bơi vào đất liền”, ông Quang nhớ lại.

Trôi dạt đến rạng sáng 7/11, ông Quang thấy chiếc tàu chở hàng xuất hiện trong tầm mắt. Hy vọng được cứu sống bùng lên, ông dùng hết sức bơi về phía tàu để kêu cứu.

Tuy nhiên ông quá nhỏ bé giữa biển khơi nên thuyền viên trên tàu chở hàng không thể nhìn thấy. Cứ thế, nhiều chiếc tàu đi qua nơi ông đang trôi dạt rồi cũng xa dần.

Sáng 8/11, chiếc tàu thứ 7 xuất hiện, ông nhìn vào hướng đi của tàu và nhẩm tính cách tiếp cận phía mũi.

“Tôi bơi liên tục về hướng mà con tàu đi đến để đón đầu. Vừa bơi tôi vừa kêu cứu, khoảng 30 phút sau có nhiều thủy thủ ra đứng ở boong tàu vẫy tay. Con tàu từ từ dừng lại, lúc đó tôi biết mình sẽ sống”, ông Quang chia sẻ.

Ông Quang được thủy thủ tàu Hải Nam 39 ứng cứu trong tình trạng suy kiệt sức khỏe.

Khoảng 12h ngày 8/11, tàu khách An Vĩnh Express tiếp cận tàu hàng Hải Nam 39 đón ông về nhà.

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, ông D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) nhảy xuống biển tự tử.

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng ông Lê Văn Sanh dùng thuyền thúng ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thuyền thúng bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Khoảng 11h30 ngày 7/11, một trực thăng của Bộ Quốc phòng đã cất cánh để tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn.