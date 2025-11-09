Phương tiện nào bị cấm lưu thông trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên?

Ngày 9/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Theo đơn vị này, hiện nay thời tiết tại dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên, qua địa phận thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp.

Các phương tiện được huy động để giải phóng các điểm sạt lở trên tuyến La Sơn - Hòa Liên (Ảnh: Hiệp Đức).

Tại các điểm đã xảy ra sạt lở trên tuyến vừa qua, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, thiết bị, máy móc triển khai hốt dọn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Đến ngày 31/10, dự án đã được thông xe một làn.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc quản lý dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cho biết do thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, đá taluy dương tại các điểm đã thông xe một làn, nhưng những vị trí mới phát sinh vẫn rất cao.

Ngoài ra, ban đêm sương mù dày đặc và địa hình đèo dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện. Do đó, đơn vị triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Kể từ ngày 10/11, tại các vị trí sạt lở đoạn km50+700 - km50+800, km41+450 -km41+550 và km42+700 - km42+800, chỉ tổ chức thông tuyến một làn xe. Bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24h trên tuyến, theo dõi trong khoảng 10 ngày (10-20/11).

Sau thời gian theo dõi, đánh giá nếu đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe. Cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông từ 6h ngày 10/11 đến 6h ngày 20/11.

Các loại phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được lưu thông trên tuyến từ 5h đến 17h hàng ngày. Sau 10 ngày, sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, đơn vị sẽ phối hợp các cơ quan liên quan bổ sung biển báo cấm, biển chỉ dẫn tại các nút giao và các tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1 lên dự án, theo phương án phân luồng giao thông nêu trên để người dân được biết.