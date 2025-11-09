Trung Quốc đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu kim loại quan trọng sang Mỹ

Trung Quốc tạm hoãn lệnh cấm xuất khẩu một số kim loại quan trọng sang Mỹ (Ảnh: AFP).

Trung Quốc đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu sang Mỹ đối với gallium (gali), germanium (gemani) và antimony (antimon), những kim loại quan trọng cho công nghệ hiện đại, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo ngày 9/11, trong một bước hạ nhiệt thêm của cuộc chiến thương mại với Washington.

Các hạn chế này trước đó cấm xuất khẩu các hàng hóa “lưỡng dụng”, tức các vật liệu có thể được dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Lệnh cấm, được áp đặt từ tháng 12/2024, nay được đình chỉ cho đến ngày 27/11/2026.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc ngày 30/10, trong đó 2 bên đồng ý thu hồi một số biện pháp trừng phạt đã được áp dụng trong giai đoạn leo thang thuế quan.

Trước đó, mức thuế quan giữa hai nước đã lên tới 3 chữ số, làm đình trệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong suốt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã tận dụng vị thế của mình đối với các khoáng sản chiến lược, nền tảng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh đến công nghệ quân sự tiên tiến.

Gallium, germanium và antimony tuy không thuộc nhóm đất hiếm, nhưng lại vô cùng thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế.

Theo báo cáo của Liên minh châu Âu năm 2024, Trung Quốc chiếm 94% sản lượng gallium toàn cầu, được sử dụng trong mạch tích hợp, đèn LED và tấm pin quang điện.

Đối với germanium, nguyên liệu quan trọng cho cáp quang và công nghệ hồng ngoại, Trung Quốc chiếm 83% sản lượng thế giới.

Antimony được sử dụng trong công nghệ pin cũng như công nghiệp quốc phòng, để gia cố giáp xe và đạn dược.

Trong tuyên bố ngắn, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết sẽ nới lỏng hạn chế xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến than chì, vốn trước đó cũng bị kiểm soát theo quy định hàng hóa lưỡng dụng.

Đây là bước đi giảm căng thẳng mới nhất của Bắc Kinh kể từ sau cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo.

Ngày 5/11, Trung Quốc thông báo gia hạn thêm một năm việc đình chỉ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ, giữ ở mức 10%, đồng thời ngừng áp thuế tăng thêm từ tháng 3 đối với đậu tương và một số nông sản khác của Mỹ.

Vào cuối tháng 10, ông Trump cũng thông báo rằng Trung Quốc đã đồng ý đình chỉ trong một năm các hạn chế áp đặt từ ngày 9/10 đối với xuất khẩu công nghệ đất hiếm.

Đất hiếm là một lĩnh vực chiến lược do Trung Quốc chi phối, có vai trò thiết yếu trong sản xuất quốc phòng, ô tô và thiết bị điện tử tiêu dùng.