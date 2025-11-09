Nổi bật tuần qua: Cô gái buông 2 tay khi chạy xe máy còn khoe lên mạng

Cô gái buông cả 2 tay chạy xe máy, còn quay video khoe lên mạng

Cô gái một tay cầm điện thoại để quay video nhưng vẫn điều khiển xe máy tốc độ cao. Cô gái này sau đó thậm chí còn buông cả 2 tay ra khỏi chiếc xe máy. Toàn bộ tình huống này được cô gái quay video để khoe lên mạng.

Cô gái buông cả 2 tay chạy xe máy, còn quay video khoe lên mạng (Video: Otofun).

Ô tô bị húc đuôi vì giảm tốc độ để tránh xe ngược chiều

Chiếc ô tô có gắn camera hành trình đã chủ động giảm tốc độ để tránh xe ngược chiều lấn làn, tuy nhiên, chiếc xe này đã bị một ô tô đi ngay sau đâm mạnh vào đuôi. Vụ va chạm cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Ô tô bị húc đuôi vì giảm tốc độ để tránh xe ngược chiều (Video: Otosaigon).

Mèo thả rông gây tai nạn cho người đi đường

Người đàn ông điều khiển xe máy đã bị trượt ngã khi tông trúng một con mèo thả rông chạy băng qua đường. May mắn người này không bị thương nghiêm trọng.

Mèo thả rông gây tai nạn cho người đi đường (Video: OFFB).

Xe máy chạy ẩu suýt gây họa cho người đi đường

Người phụ nữ đi xe máy vượt ẩu ở góc đường cong, quẹt vào tay lái của một cặp đôi đi xe máy cùng chiều khiến cặp đôi này bị mất lái, lao vào xe tải ngược chiều. May mắn tài xế xe tải đã phát hiện tình huống, kịp thời phanh lại để tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Xe máy chạy ẩu suýt gây họa cho người đi đường (Video: Otosaigon).

Người lái xe lôi gặp nạn vì chở hàng quá nặng

Người đàn ông điều khiển xe lôi chở trái cây lên dốc, nhưng do hàng phía sau quá nặng đã khiến chiếc xe máy bị nhấc bổng. Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Người lái xe lôi gặp nạn vì chở hàng quá nặng (Video: Giao thông văn minh).

Xe khách chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn

Tài xế chiếc xe khách 16 chỗ đã có tình huống chuyển làn ẩu, buộc tài xế chiếc xe đi cùng chiều phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm.

Xe khách chuyển làn ẩu, tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn (Video: Văn hóa giao thông).

Thanh niên gặp nạn vì phóng xe máy tốc độ cao

Thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp tình huống bất ngờ đã không kịp xử lý dẫn đến tai nạn cho chính mình.

Thanh niên gặp nạn vì phóng xe máy tốc độ cao (Video: TikTok).

Xe bán tải vượt ẩu ở góc đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu

Mặc dù đoạn đường cong trên đèo khiến tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe bán tải vẫn cố tình lấn làn để vượt, suýt gây nên một vụ tai nạn đối đầu với ô tô đi ngược chiều.

Xe bán tải vượt ẩu ở góc đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu (Video: OFFB).

Chuyển làn không nhìn đường, người đàn ông suýt bị ô tô tông ngã

Người đàn ông đi xe máy chuyển làn mà không quan sát, va chạm với ô tô đi cùng chiều. Cú va chạm khiến người này mất lái, suýt đâm vào một ô tô khác đang đậu ven đường.

Chuyển làn không nhìn đường, người đàn ông suýt bị ô tô tông ngã (Video: Văn hóa giao thông).

Người đi xe máy trượt ngã vì phanh gấp tránh ô tô lao ra đường

Khi thấy chiếc ô tô lao ra đường, người đàn ông đi xe máy đã giật mình phanh gấp để tránh, nhưng lại khiến chính người này bị ngã ra đường.