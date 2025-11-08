Hàng nghìn người hò reo nơi bến cảng đón 3 cư dân trôi dạt trên biển trở về

Tối 8/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Lý (đặc khu Lý Sơn) cho biết, lúc 20h40, tàu An Vĩnh Express đưa ông Phan Duy Quang (SN 1978) và anh Lê Văn Sanh (SN 1988, đều trú tại đặc khu Lý Sơn) về đến cảng Bến Đình. Ngay lúc đó, hàng nghìn người ùa ra bến cảng chào đón họ như những người hùng.

Vừa xuống tàu, ông Quang và anh Sanh được chuyển đến Trung tâm y tế Quân - Dân y Lý Sơn để chăm sóc sức khỏe. Hàng trăm người dân bám theo xe cấp cứu đến trung tâm y tế, nhiều người bật khóc nức nở.

Hàng nghìn người dân đặc khu Lý Sơn tập trung tại cảng Bến Đình chào đón 3 người bị trôi dạt đã bình an trở về (Ảnh: Phạm Văn Công).

“Người dân reo hò, nhảy múa đón 2 người đầu tiên trở về. Rất lâu rồi tôi mới thấy không khí vừa náo nhiệt, vừa xúc động đến vậy trên hòn đảo này”, anh Lý nói.

Theo anh Lý, anh D.Q.C. (SN 1981) là người cuối cùng được cứu sống. Anh C. được ngư dân trên một tàu đánh cá phát hiện trôi dạt tại vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn hơn 50 hải lý. Anh C. đã được tàu của ngư dân Lý Sơn đón, dự kiến khoảng 0h ngày 9/11 sẽ về đến nơi.

Anh Nguyễn Văn Linh (đặc khu Lý Sơn) chia sẻ, đặc khu Lý Sơn có hàng nghìn ngư dân lênh đênh trên biển khơi. Do đó, người dân đất đảo nhiều lần nếm trải cảm giác lo âu khi ngư dân gặp nạn trên biển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cảm giác lo âu lớn đến vậy.

Người dân đảo Lý Sơn vây kín phòng cấp cứu của Trung tâm y tế Quân - Dân y Lý Sơn (Ảnh: Văn Lý).

“Cả đảo hồi hộp theo dõi thông tin tìm kiếm chú Quang cùng anh Sanh và anh C.. Khi nhận được tin cả 3 người được cứu mọi người đã vỡ òa vì hạnh phúc”, anh Linh chia sẻ.

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13).

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu anh C.. Nạn nhân được cứu nhưng biển động dữ dội nên thúng câu bị trôi dạt khiến 3 người mất tích.

Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng bất thành. Bộ Quốc phòng điều động máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm cũng không có kết quả.

Đến sáng 8/11, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. cũng được ứng cứu thành công. Cả 3 người được phát hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý.