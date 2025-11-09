Báo Trung Quốc đặc biệt lo ngại cầu thủ cao 1,95m của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Panda Cup ở Trung Quốc kể từ ngày 12/11 đến ngày 18/11. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ mạnh như U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan.

Đinh Quang Kiệt sở hữu chiều cao tới 1,95m (Ảnh: FBNV).

Trước thềm giải đấu, tờ 163 (Trung Quốc) đã bình luận về danh sách của U22 Việt Nam. Trong đó, họ đặc biệt chú ý tới cầu thủ Đinh Quang Kiệt của HAGL. Trung vệ này sở hữu chiều cao tới 1,95m.

Tờ 163 có bài viết: “Cao hơn các cầu thủ U22 Trung Quốc, trung vệ mới của U22 Việt Nam cao 1m95, có thể làm khó Xiang Yuwang, Wang Yudong và Kuai Jiwen”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “U22 Việt Nam đang ráo riết tập trung chuẩn bị cho giải Panda Cup, nơi họ sẽ chạm trán với các đối thủ U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan.

Đáng chú ý, U22 Việt Nam đã triệu tập trung vệ Đinh Quang Kiệt, người sở hữu chiều cao tới 1,95m tham dự giải đấu. Cầu thủ này đang khoác áo CLB HAGL. Anh đủ điều kiện thi đấu ở giải U23 châu Á vào đầu năm sau.

U22 Trung Quốc có thành tích kém hơn so với cả ba đối thủ U22 Việt Nam, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan ở giải U23 châu Á. Trong đó, U22 Việt Nam từng giành ngôi á quân và liên tiếp lọt vào tứ kết ở các giải đấu gần đây. Có thể nói, U22 Trung Quốc là đội bóng bị đánh giá thấp nhất.

U22 Việt Nam mang tới giải Panda Cup nhiều cầu thủ sáng giá, trong đó có cầu thủ Việt kiều gốc Nga là Viktor Lê. Ngoài ra, Đinh Quang Kiệt cũng rất đáng chú ý. Chúng tôi đã chú ý tới trung vệ to cao này từ 4 năm trước. Anh sở hữu thể hình tuyệt vời và có phạm vi phòng ngự rộng khi là cầu thủ chủ chốt của đội U17 Việt Nam. Sau đó, Quang Kiệt chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự sang trung vệ, giúp tăng cường khả năng đánh đầu của các đội bóng Việt Nam.

Đinh Quang Kiệt trong màu áo HAGL (Ảnh: HAGL).

Các cầu thủ chủ chốt của U22 Trung Quốc như Liu Haofan và Zhang Yixuan đều có chiều cao dưới 1,90m. Nếu U22 Việt Nam có thể tận dụng chiều cao của Quang Kiệt, hàng thủ của U22 Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong các tình huống cố định.

Các tiền đạo của U22 Trung Quốc là Zhu Pengyu và Liu Chengyu cũng không có chiều cao tốt bằng Quang Kiệt nên sẽ thất thế nhất định”.

Theo lịch, ở giải Panda Cup, U22 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U22 Trung Quốc (12/11), U22 Uzbekistan (15/11) và U22 Hàn Quốc (18/11). Sau giải đấu, toàn đội sẽ về nước chuẩn bị cho SEA Games 33 vào tháng 12.