Đảm bảo an sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão

Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở

Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại bão Kalmaegi (bão số 13) và thăm hỏi đời sống người dân các phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và xã Đề Gi.

Tại các địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ khó khăn với chính quyền cùng người dân về những thiệt hại nghiêm trọng do bão gây ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, chia sẻ những khó khăn của người dân thôn An Quang Đông, xã Đề Gi trước những thiệt hại do bão số 13 gây ra (Ảnh: Doãn Công).

Đến thăm các trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13 ở các địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên, tặng quà cho các gia đình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các xã, phường thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả sau bão, khẩn trương triển khai hỗ trợ các gia đình xây lại nhà để ổn định cuộc sống.

“Trước mắt, các địa phương phải bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở; tập trung sửa chữa các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học. Cần tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị, nhằm bảo đảm các hoạt động sớm trở lại bình thường”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng 20 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn ở 3 địa phương mỗi trường hợp 60 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở; trao 150 suất quà tới các trường hợp bị thiệt hại do bão số 13 gây ra ở 3 địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 gây thiệt hại lớn, ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại về kinh tế hơn 5.200 tỷ đồng.

Trước đó ngày 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13.

Ông đề nghị tỉnh khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, đảm bảo an sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bộ Công an trao 20 tấn hàng hỗ trợ người dân Đắk Lắk bị thiệt hại do bão

Ngày 9/11, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Công an), làm trưởng đoàn, đã đến thăm, hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi.

Đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà gồm 20 tấn lương thực, hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu tới 300 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do bão tại các xã Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đồng Xuân (Đắk Lắk).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đại diện Bộ Công an trao 20 tấn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm đến người dân bị ảnh hưởng do mưa bão (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngay khi hàng cứu trợ được chuyển đến, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương phân bổ, kịp thời trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại sau bão.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã động viên, chia sẻ với bà con chịu thiệt hại do cơn bão Kalmaegi và đề nghị lực lượng công an tiếp tục giúp đỡ các gia đình người dân bị thiệt hại nặng nề do bão gây ra.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên biểu dương tinh thần chủ động, vì nhân dân phục vụ, hỗ trợ người dân lúc khó khăn, hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão Kalmaegi.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho lực lượng công an làm nhiệm vụ phòng, chống bão lũ ở Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường lực lượng, hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 4.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với bão Kalmaegi. Nhiều trường hợp người dân bị thương, bị mắc kẹt do bão lũ đã được lực lượng công an phối hợp giải cứu, đưa đến bệnh viện và các nơi tránh trú an toàn.

Sau bão, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động thêm 100 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.