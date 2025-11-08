Tàu gỗ cổ ở bãi biển Hội An bất ngờ hiện lên sau bão Kalmaegi

Sáng 8/11, nhiều người dân ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng đổ xô ra bãi biển Tân Thành để chứng kiến hình hài rõ ràng hơn về con tàu gỗ nghi là tàu cổ xuất hiện trở lại trên bãi biển.

So với những ghi nhận vào năm 2023, hình dạng, kích cỡ con tàu này nổi lên trên cát rõ ràng hơn.

Tàu gỗ nghi là tàu cổ xuất hiện sáng 8/11 sau thời gian dài mất dấu (Ảnh: Lê Quốc Việt).

Bà Nguyễn Thị Hường (35 tuổi, ở khối Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây) cho biết con tàu bất ngờ xuất hiện gần như nguyên vẹn vào sáng sớm 8/11, thời điểm nhìn thấy rõ ràng nhất vào khung giờ 5-7h. Sau khi thủy triều lên, tàu sẽ khó nhìn thấy do sóng lớn.

“Người dân rất bất ngờ khi thấy tàu gỗ xuất hiện lại sau thời gian dài mất dấu, có lẽ do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ gần đây. Mọi người chỉ hiếu kỳ đứng xem, chụp ảnh, chứ không dám đụng vào hiện vật”, bà Hường nói.

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An và các lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận thông tin để có hướng bảo vệ hiện trường và xác minh.

Trước đó, rạng sáng 26/12/2023, nhiều người dân ở Hội An ra bờ biển phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nhô lên dưới lớp cát.

Con tàu được đánh giá có tuổi đời từ rất lâu, chưa xác định chính xác niên đại (Ảnh: Lê Quốc Việt).

Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển với đất liền, cách UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ) khoảng 400m hướng lên biển An Bàng. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu.

Sau khi ghi nhận sự việc, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã tích cực vào cuộc xác minh.

Năm 2024, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với chuyên gia đến từ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) nghiên cứu và đã có báo cáo ban đầu.

Theo báo cáo, con tàu gỗ bị đắm có kích thước lớn, cấu trúc mạnh mẽ, kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á với Trung Quốc.

Tàu được làm từ gỗ bằng lăng, kiền kiền tại Đông Nam Á và gỗ thông từ Trung Quốc, dùng chất trét quanh tàu ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển.

Đến nay tuy chưa có kết quả xác định niên đại tuyệt đối về con tàu, nhưng các dữ kiện cho thấy khả năng cao tàu có niên đại giữa cuối thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI.

Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận định nó có thể là một bảo vật tàu cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Sau báo cáo này, cơ quan chuyên môn đã đề xuất có giải pháp bảo vệ hiện trường, lập kế hoạch khai quật để tiếp tục nghiên cứu. Khi công việc đang được xúc tiến, cát lại vùi lấp con tàu và mất dấu.