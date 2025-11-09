Lãnh đạo Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ nổ 2 người chết tại nhà máy hóa chất

Chiều 9/11, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1).

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ nổ (Ảnh: Khánh Hồng).

Tại hiện trường, ông Đinh Văn Tuấn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, ông yêu cầu các đơn vị liên quan sớm báo cáo kết quả và đề xuất phương án khắc phục hậu quả, phòng ngừa tai nạn tương tự.

Ông Đinh Văn Tuấn cũng giao UBND xã Bảo Lâm 1 phối hợp đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức, đoàn thể thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đến gia đình 2 nạn nhân.

Nhà máy xảy ra vụ nổ làm 2 người tử vong (Ảnh: Khánh Hồng).

Như Dân trí thông tin, sáng cùng ngày, các công nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm bất ngờ phát hiện bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên đến kiểm tra.

Trong quá trình xử lý sự cố, anh Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng) sử dụng máy cắt để cắt sắt khiến tia lửa bắn vào bồn chứa khí hydro làm bồn phát nổ.

Sức ép từ vụ nổ làm anh Tùng và Khánh văng ra xa, bị thương nặng. Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2024, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất.