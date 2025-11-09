Nổ lớn tại công ty hóa chất ở Lâm Đồng, 2 người tử vong

Ngày 9/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng UBND xã Bảo Lâm 1 và các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu xưởng của Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lúc các công nhân đang làm việc tại Công ty HC bất ngờ phát hiện bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên đến kiểm tra.

Hiện trường vụ nổ làm 2 công nhân tử vong (Ảnh: Khánh Hồng).

Trong quá trình xử lý sự cố, anh Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng) sử dụng máy cắt để cắt sắt khiến tia lửa bắn vào bồn chứa khí hydro làm bồn phát nổ.

Sức ép từ vụ nổ làm anh Tùng và Khánh văng ra xa, bị thương nặng. Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Bảo Lâm 1, các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2024, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất.