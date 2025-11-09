Giám đốc Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh bị bắt

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp VKSND tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Khiến (36 tuổi, trú thôn Đồng, xã Chi Lăng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm) và Nguyễn Thị Phương (37 tuổi, trú phường Võ Cường, kế toán công ty) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công ty Hiền Khiêm (trụ sở tại số 74 Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc) không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố Phan Văn Khiến (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tự xưng có quyền triển khai, nhận góp vốn của 56 khách hàng với 67 hợp đồng, thu gần 130 tỷ đồng. Các đối tượng cam kết sau 36 tháng sẽ giao đất ở dịch vụ nhưng sau đó chiếm đoạt tiền, dùng để trả nợ cũ của công ty.

Khám xét trụ sở công ty, công an thu giữ nhiều con dấu, tài liệu liên quan; phát hiện doanh nghiệp đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam để tiếp tục huy động vốn.

Cơ quan điều tra xác định thêm, từ năm 2017 đến năm 2020, nhóm này còn kêu gọi góp vốn tại nhiều dự án khác, có dấu hiệu chiếm đoạt với số tiền lớn. Một trong số đó là dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị người dân từng góp vốn vào Công ty Hiền Khiêm hoặc Aninvest Việt Nam liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh (số điện thoại: 0983.476.286) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.