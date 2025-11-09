Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa thí điểm xây dựng mô hình "xã không tội phạm"

Sáng 9/11, trong chuyến công tác dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Công an xã Yên Khương và Trạm y tế xã Yên Khương.

Thăm Công an xã Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao địa bàn ổn định. Ông cũng yêu cầu địa phương đã xác định xây dựng xã không ma túy thì cố gắng nâng cấp xây dựng "xã không tội phạm".

Thủ tướng thăm và làm việc tại Công an xã Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền phải có giải pháp để thực hiện mục tiêu này, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa thí điểm xây dựng mô hình "xã không tội phạm" để nhân rộng dần.

Thủ tướng lưu ý với các xã biên giới vùng cao như Yên Khương cần hết sức quan tâm vấn đề dân tộc và tôn giáo, chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo để vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa xây dựng đề án với mục tiêu trong 5 năm hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn cho công an xã, bảo đảm biên chế phù hợp.

Lực lượng công an xã cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa cần thí điểm xây dựng mô hình "xã không tội phạm" (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tại Trạm Y tế xã Yên Khương, Thủ tướng thăm hỏi người dân tới khám chữa bệnh; tìm hiểu cơ sở vật chất, tình hình hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu người dân được hưởng phúc lợi, tiếp cận bình đẳng về y tế, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước rất quan tâm lĩnh vực y tế, giáo dục vì con người là yếu tố quan trọng nhất, sức khỏe là vốn quý nhất của con người.

Thủ tướng mong muốn Trạm Y tế tiếp tục bám dân, phục vụ người dân tốt nhất, làm tốt công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho người dân kịp thời, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tỉnh Thanh Hóa cần tính toán, ưu tiên nguồn lực để nâng cấp các trạm y tế xã, xác định phòng bệnh hơn chữa bệnh, thực hiện tốt Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xã Yên Khương là một trong những địa bàn vùng xa, vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. Địa phương này có đường biên giới dài 6,73km tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào); có khoảng 5.000 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc Mường và Thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân đến khám tại Trạm Y tế xã Yên Khương (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trong 5 năm qua, chính quyền và nhân dân trong xã đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hợp tác biên giới với nước bạn (Lào) không ngừng được củng cố.

Ngoài ra, các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra đều đạt năm sau cao hơn năm trước, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Tuy nhiên, xã vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về giao thông đi lại.