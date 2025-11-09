Siêu bão Phượng Hoàng sắp vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 9/11, bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng) đã mạnh lên cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17 (cấp siêu bão) trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines).

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Dự báo trong sáng mai, bão Phượng Hoàng sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 14.

Bão Phượng Hoàng đã mạnh lên cấp siêu bão (Ảnh: Windy).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng 13h ngày 10/11, bão suy yếu xuống cấp 13, giật cấp 16 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 11/11, bão đổi hướng Bắc Tây Bắc và vẫn duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo khoảng 13h ngày 12/11, bão tiếp tục đổi hướng Bắc Đông Bắc, di chuyển chậm lại khoảng 10-15 km/h trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, thời điểm này bão suy yếu xuống cấp 12, giật cấp 15.

Cơ quan khí tượng nhận định từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.