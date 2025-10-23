Gần 2.000 camera AI "siêu nét" được lắp đặt trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 23/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai lắp đặt hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Theo cảnh sát, trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ lắp đặt 1.873 camera AI tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn thành phố. Số camera AI này sẽ đi vào hoạt động chính thức từ tháng 12.

Nhà chức trách cho biết, hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa 500-700m; hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt.

Trước khi lắp đặt camera AI, lực lượng chức năng kiểm tra lại hệ thống đường truyền, dây dẫn để điều chỉnh góc máy cho phù hợp với từng tuyến đường, nút giao.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội, cho biết việc đưa vào vận hành hệ thống camera AI từ tháng 12 là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

Theo Trung tá Long, so với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Khi đi vào hoạt động, hệ thống sẽ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác điều hành, giám sát và xử lý vi phạm. Cụ thể, camera AI có thể tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, kết nối và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực để giảm ùn tắc; đồng thời phát hiện, ghi nhận, truyền dữ liệu vi phạm về trung tâm chỉ huy một cách chính xác, nhanh chóng", Trung tá Long cho hay.

Nhà chức trách cho biết, hệ thống camera AI còn giúp nhận dạng biển số, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

Ngoài việc lắp đặt camera AI, trong sáng nay, lực lượng chức năng cũng tổ chức duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Đại uý Nguyễn Sỹ Đại, cán bộ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội), cho biết hệ thống camera AI được lắp đặt lần này là camera 8MP (viết tắt của camera 8 megapixel). Độ phân giải càng cao thì hình ảnh càng sắc nét và chi tiết, đặc biệt khi phóng to, tua chậm…

Theo Đại uý Đại, ở độ phân giải 8MP, mọi chi tiết như khuôn mặt, biển số xe, các vật thể di chuyển tốc độ cao đều có thể được ghi lại một cách rõ nét. Từ đó, lực lượng chức năng có thể dễ dàng ghi nhận, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhà chức trách nhận định, sau khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân sẽ tăng lên, từ đó giảm thiểu được tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.