Quang Thắng nói về việc NSND Quốc Khánh bị ốm nặng: "Anh ấy đã khoẻ hơn"

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã thông báo không có chương trình Táo quân 2026 khiến khán giả tiếc nuối.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, NSƯT Quang Thắng cũng cho biết, năm nay sẽ không có Táo quân do một số thay đổi về nhân sự, kịch bản.

"Tôi biết chắc sự thay đổi này sẽ khiến nhiều người, trong đó có nghệ sĩ tiếc nuối nhưng chúng tôi phải tuân thủ theo sự sắp xếp của ê-kíp. Năm nay không có Táo quân nhưng sẽ có một chương trình khác thay thế.

Chúng tôi đã được mời tham gia vào một chương trình ca hài kịch, hứa hẹn sẽ có kịch bản thú vị. Ê-kíp sẽ họp bàn với nhau vào những ngày tới", Quang Thắng nói.

NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung, NSƯT Quang Thắng, NSND Quốc Khánh (từ trái sang) trên sân khấu của "Táo quân" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam nghệ sĩ cho biết, với fomat (định dạng) mới có thể nhiều nghệ sĩ gạo cội vẫn tham gia, góp phần sáng tạo chương trình.

Khi được hỏi về thông tin của NSND Quốc Khánh bị ốm nặng, đang được điều trị tích cực, Quang Thắng nói: "Mọi thứ đều ổn, khi mệt quá nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khoẻ hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?".

NSƯT Tiến Minh - người nhiều năm vào vai Thiên lôi trong Táo quân - cũng xác nhận, anh đã được Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam mời tham gia vào chương trình mới chiếu dịp Tết trên VTV.

"Tôi chưa nhìn thấy kịch bản nên chưa biết mình sẽ tham gia với vai trò gì nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để làm chương trình hay hơn", anh nói.

Trước đó, theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Tết năm nay, Táo quân có thể không diễn ra vì NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua - bận việc cá nhân và vướng vấn đề về sức khoẻ.

"Anh Quốc Khánh là nhân sự chủ chốt của chương trình, nếu thiếu vai Ngọc Hoàng thì sẽ không ra Táo quân. Hơn nữa, "màu" diễn của nghệ sĩ gạo cội này khó ai mà bắt chước được nên việc thay thế vai diễn ở thời điểm này gần như không thể. Việc thiếu NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc sẽ giảm sức hấp dẫn của Táo quân...", nguồn tin cho biết.

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019.

Năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới, có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Năm 2021, Táo quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc.

Năm 2023, Táo quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung...

Năm 2024, chương trình Táo quân "thay máu" dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.

Theo Quang Thắng, nhiều nghệ sĩ gạo cội sẽ tham gia chương trình ca hài kịch thay thế cho "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể, Quân Anh vai Táo Xã hội…

Năm 2025, chương trình chào đón sự quay trở lại của dàn diễn viên gạo cội như: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.