Thủ tướng: "Hỗ trợ thêm tiền cho hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai"

Sáng 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa.

Với mục tiêu mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo báo cáo, đến nay, các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội lần thứ XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung". Ông cũng chia sẻ niềm vui khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng để thần tốc triển khai và hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung".

Cùng với xây nhà cho người dân, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân để huy động các nguồn lực ủng hộ.

Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng, để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hỗ trợ thêm tiền cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng.

Ông đồng thời yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho "Chiến dịch Quang Trung" để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này.

Ngoài phạm vi Chiến dịch Quang Trung, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước tiếp tục rà soát các hộ dân chịu thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai, bão lũ thời gian qua để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ ngay.