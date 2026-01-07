Công an đề nghị cung cấp hồ sơ khai thác cát trắng silic ở Quảng Ninh

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây có văn bản đề nghị Bộ này cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án khai thác cát trắng silic tại khu vực xã Quan Lạn, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn cũ (tỉnh Quảng Ninh) đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản số 1289/GP-BTNMT cho Công ty TNHH Quan Minh.

Quy trình khai thác cát, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Quan Minh cũng được công an đề nghị cung cấp hồ sơ, thông tin.

Công an đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động khai thác cát trắng silic của Công ty TNHH Quan Minh (Ảnh: Quan Minh).

Thông tin về vụ việc, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết Công ty TNHH Quan Minh được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp phép khai thác cát trắng silic và khoáng sản đi kèm là cát san lấp vào tháng 5/2019.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (trước đây là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam) chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với doanh nghiệp này.

Lý giải nguyên nhân, cơ quan này phản ánh trong các năm 2020, 2021, 2022 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid‑19 và chỉ đạo giãn cách xã hội của Chính phủ nên không thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Trong năm 2023 vì lý do tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid, công tác thanh tra, kiểm tra chỉ tập trung vào các nội dung nổi cộm. Hơn nữa, năm 2023 Công ty TNHH Quan Minh không hoạt động, dừng khai thác nên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam không bổ sung vào kế hoạch kiểm tra.

Tới năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai đoàn kiểm tra liên ngành đối với Công ty TNHH Quan Minh.

Để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 03/2024 của Chính phủ và Chỉ thị số 20/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Khoáng sản Việt Nam đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát kiểm tra, thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó có hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Quan Minh.

Năm 2025, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam không đưa Công ty TNHH Quan Minh vào kế hoạch kiểm tra do đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Trên cơ sở đó, Cục này có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ và xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

“Tuy không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra nhưng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bản đề nghị địa phương thực hiện việc kiểm tra, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Quan Minh”, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho hay.

Được biết, vào tháng 5/2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh ra thông báo Công ty TNHH Quan Minh đang có số tiền thuế nợ “khủng” nhất tại địa phương này với số nợ hơn 363,8 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2025, TAND tỉnh Quảng Ninh thông báo quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Quan Minh sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan và xét thấy có các căn cứ chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.