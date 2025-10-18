Chủ xe nói camera AI "nhầm", Cục CSGT đưa hình ảnh không thể chối cãi

Ngày 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện thông tin về việc CSGT “nhầm nhọt” trong việc gửi thông báo phạt nguội một lái xe tải có hành vi không thắt dây đai an toàn trên cao tốc.

Nội dung bài viết đăng tải: "Lái xe nhà mình chạy tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mấy hôm trước nhận được biên bản phạt nguội lỗi không thắt dây an toàn. Mình có xem thực tế ảnh phạt nguội thì trong ảnh thể hiện rõ lái xe có đeo dây an toàn tại vị trí ghế lái. Thôi thì phải hỏi bằng văn bản vậy, nhờ cán bộ kiểm tra lại và có hướng giải quyết".

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận, thậm chí tranh luận về tính chính xác của các hình ảnh vi phạm do camera AI phát hiện.

Liên quan tới sự việc này, Cục CSGT cho biết đã kiểm tra thông tin trên.

Hình ảnh rõ nét thể hiện lái xe tải không thắt dây an toàn bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Theo đó, hình ảnh lái xe tải biển số 29H-907.xx vi phạm không thắt dây đai an toàn (chiếc xe trong vụ việc trên) xảy ra vào lúc 20h07 ngày 7/9, tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hành vi vi phạm này của tài xế xe tải đã bị camera AI ghi nhận và cho kết quả hình ảnh rõ nét, kể cả trong đêm tối.

Cục CSGT cho biết, các tài xế nên cài app VNeTraffic (tài khoản VNeID cấp độ 2) để được cung cấp hình ảnh vi phạm.

CSGT gửi thông báo vi phạm tới tài xế như thế nào?

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng CSGT, cho biết dữ liệu từ camera giám sát giao thông sau khi đưa về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT sẽ được hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi, sau đó tự động chuyển sang file quản lý. Lực lượng CSGT trên cơ sở đó sẽ chuyển thông tin vi phạm nhanh nhất tới chủ xe thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Hình ảnh phương tiện vi phạm sẽ được camera AI phát hiện và truyền về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, người dân có thể tự kiểm tra thông tin vi phạm theo cách sau.

Bước 1: Vào trang web địa chỉ: https://csgt.bocongan.gov.vn; Bước 2: Bên phải của trang có mục "tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh", nhập biển kiểm soát, mã bảo mật hiện trên trang, bấm "tra cứu". Trang web sẽ trả kết quả tra cứu.