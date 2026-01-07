Thuyền thúng vươn khơi vài giờ, ngư dân thu tiền triệu

Từ sáng sớm, bãi biển Diễn Hải, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An đã rộn ràng cảnh thuyền thúng của ngư dân địa phương nối nhau cập bờ sau vài giờ đánh bắt.

Nhờ đánh bắt gần bờ, mỗi chuyến ra khơi chỉ mất khoảng 1-3 giờ, thuyền đã kịp quay về bến với khoang cá ghé, cá cháo tươi rói, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân. Trong ảnh, chị Nguyễn Thị Huyền, trú xã Hải Châu kéo lưới vào bờ, chuẩn bị gỡ cá.

Sau chuyến vươn khơi chỉ trong vài giờ, chị Nguyễn Thị Ngọc, ở xã Hải Châu, trúng đậm mẻ cá ghé, cá cháo tươi rói, đưa vào bờ bán cho thương lái.

Chị Ngọc cho biết cá ghé khi đánh được đưa lên bờ được thương lái mua với giá khoảng 70.000 đồng/kg, cá cháo luôn hút hàng, bán tới 250.000 đồng/kg.

“Biển lặng, cá về nhiều nên chỉ cần đi buổi sáng là có thu nhập. Có ngày bán cá ghé, cá cháo và ốc cườm cũng được cả triệu đồng”, chị Ngọc phấn khởi chia sẻ.

Ngoài đánh bắt cá, nhiều ngư dân còn ra biển khai thác ốc cườm. Theo ngư dân địa phương, thời điểm này ốc cườm dễ đánh bắt, sản lượng khá và được thương lái thu mua nhiều để làm thức ăn cho tôm hùm. Trong ảnh, vợ chồng anh Đặng Văn Long, trú xóm Trung Mỹ Đông, xã Hải Châu dùng xe kéo chở ốc cườm sau khi đánh bắt về nhà.

Chuyên khai thác ốc cườm gần bờ, mỗi chuyến vươn khơi anh Đặng Văn Long Huyền, trú xóm Trung Mỹ Đông, xã Hải Châu khai thác được 2-3 tạ ốc. Số ốc này được bán cho thương lái với giá 2.500-3.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu ổn định mỗi ngày.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Phong, trú xã Hải Châu cẩn thận gỡ từng con cá mắc lưới sau chuyến đánh bắt ven bờ vừa cập bãi. Anh Phong cho biết chỉ sau vài giờ ra khơi gần, mẻ cá mang về giúp hai vợ chồng bán được hơn một triệu đồng.

Việc trúng mùa hải sản ven bờ không chỉ giúp ngư dân Diễn Hải cải thiện thu nhập trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để bà con tiếp tục bám biển, giữ gìn nghề truyền thống và ổn định sinh kế lâu dài.