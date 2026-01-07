Tạm giam 6 đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn để đòi nợ

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giam Phạm Xuân Chiều (SN 1992), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992), Trần Thế Tiến (SN 1995), Lê Đức Kiên (SN 2000), Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995) cùng ngụ tỉnh Ninh Bình để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra các hành vi phạm tội khác của nhóm bị can.

6 đối tượng cho vay nặng lãi và ném chai bia, chất bẩn đe doạ trả nợ (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (vay 3 triệu đồng, thời gian trả góp trong 25 ngày, mỗi ngày 150.000 đồng).

Khi giao tiền cho vay, các đối tượng giữ lại 150.000 đồng tiền phí vay và 300.000 đồng tiền góp trước 2 ngày.

Từ tháng 6/2025, khi người vay không có khả năng trả tiền hoặc bỏ trốn thì nhóm đối tượng trên đã có hành vi ném chai bia, chất bẩn và tạt nước sơn vào nhà của người vay hoặc người thân của người vay trên địa bàn phường Cao Lãnh, xã Lấp Vò, xã Lai Vung, xã Mỹ Quý, xã An Long và xã Tân Long để đe dọa, gây sức ép, buộc trả tiền.

Chất bẩn, sơn được các đối tượng dùng làm "vũ khí" đe doạ con nợ (Ảnh: CTV).

Khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng xác minh vụ việc và thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý.

Đến ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Bình Hòa, tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ các đối tượng Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng tại nhà trọ thuê trên địa bàn xã.

Khám xét nhà trọ các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều thùng nước sơn, mắm tôm, mô tô và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là nạn nhân của các bị can trên thì liên hệ số điện thoại 0693.599.511 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp) để được hướng dẫn, giải quyết, phục vụ điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.