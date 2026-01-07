Phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia

Ngày 7/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Đội K53 của đơn vị đã phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia.

Tại Lào, Đội K53 đã phát hiện 3 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn bản Kèng Luổng (huyện La Mam, tỉnh Sê Kông). Khu vực phát hiện hài cốt nằm bên bờ sông Sê Kông.

Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi).

Tại Campuchia, Đội K53 cũng phát hiện một hài cốt liệt sỹ nằm cạnh khu vực mốc 136, biên giới Campuchia - Lào (thuộc xã Tà Veng Lơ, huyện Tà Veng).

Hài cốt này đã bị phân hủy gần hết, trộn lẫn trong lớp đất đen. Đơn vị quy tập chỉ thu được 18 mảnh xương nhỏ cùng di vật là vải dù, dao găm và bát B52. Đội K53 đã lấy mẫu hài cốt của các liệt sỹ để xét nghiệp ADN.

Đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia mùa khô 2025-2026 được thực hiện từ tháng 11/2025.

Tính đến thời điểm này, Đội K53 đã quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 7 hài cốt tại Lào, 2 hài cốt tại Campuchia.