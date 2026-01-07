Người đàn ông hành hung cô gái tại chung cư khai do bức xúc vì bị vợ mắng

Sáng 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

11h, bị cáo Thành được cảnh sát dẫn giải đến phiên toà.

Tại phần thủ tục, đại diện gia đình bị hại có ý kiến về việc muốn thay đổi kiểm soát viên vì thấy có một số vấn đề không thoả mãn yêu cầu mà gia đình từng đưa ra.

HĐXX sau khi thảo luận, nhận thấy ý kiến trên là không chính đáng nên tiếp tục phiên tòa.

Trước bục khai báo trả lời thẩm vấn, bị cáo Đặng Chí Thành không có ý kiến gì về bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát công bố.

Bị cáo Đặng Chí Thành được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái khi đã đánh người, gây mất trật tự công cộng", bị cáo Thành nói.

Trình bày về diễn biến đêm 9/8/2025, bị cáo Thành khai, khoảng 22h hôm đấy đi theo vợ, con xuống sảnh chung cư đã tình cờ gặp chị N.T.T. (28 tuổi) nên đuổi theo và yêu cầu chị này xin lỗi.

Khi nạn nhân không đồng ý, bị cáo đã vung tay tát 2 cái vào má bên trái của chị T. rồi tiếp tục lao vào đấm.

Sau khi bị đánh, chị T. gọi người nhà xuống dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

"Lúc đó bị cáo có những lời lẽ đe dọa, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được hành động của mình và lời nói của mình", Thành khai và cho biết, trước đó không có quen biết gì với chị T.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tuy nhiên, ngày 4/9/2024, giữa vợ Thành là N.T.A. (30 tuổi) và chị T. có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con Thành.

Khi con bị đánh, chị A. đã yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được chị này đồng ý.

"Lúc đó chị T. nói ai thèm chơi với con mày nên dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại. Khi đó bị cáo thấy con chị T. còn nhỏ tuổi nên khuyên can mọi người không cãi nhau rồi đưa vợ và con về nhà", Đặng Chí Thành trình bày.

Lý do gì đêm 8/9/2025, bị cáo có mặt tại sảnh chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt?, HĐXX truy vấn.

Bị cáo Đặng Chí Thành: Lúc đó đã muộn nhưng vợ bị cáo vẫn dẫn con xuống dưới sân chơi. Bị cáo nằm trên nhà nghỉ nhưng thấy không yên tâm nên đi xuống theo.

Xuống đến sảnh bị cáo nhìn thấy chị T. trước nên tiến lại hỏi: "Em có lời gì muốn nói với vợ con anh không". Do chị T. đáp "không" nên bị cáo đã bức xúc lao vào đánh chị này.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vì sao lúc đó bị cáo lại có hành xử như vậy?, HĐXX tiếp tục truy vấn.

Bị cáo Đặng Chí Thành: Bị cáo nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng, nhiều ngày liền không ngủ được. Vợ bị cáo bị trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, bị cáo rất thương vợ.

Cũng theo lời khai của Thành, sau khi đánh chị T., chị này gọi người nhà xuống và lớn tiếng chửi bới.

Thấy có nhiều người đến nên bị cáo bị sức ép, mất bình tĩnh, bức xúc đã lớn tiếng chửi bới lại.

Trong lúc bức xúc, Thành thậm chí đe dọa giết chị T. và dọa đánh cả nhà chị này.

Tại tòa, bị cáo cho biết đây chỉ là những lời lẽ trong lúc bức xúc, câu nói buột miệng chứ không có ý định sát hại nạn nhân.

Thành nhận thức được hành vi sai phạm của mình, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu chung cư.

"Bị cáo ý thức được hành động của mình là sai trái trước pháp luật. Bị cáo đã sai khi không làm chủ được hành động của mình và nghĩ rằng không nên làm như thế thì hơn và cái giá phải trả là quá đắt", bị cáo Thành nói và trình bày lúc đánh nạn nhân không có ai kích động hay xúi giục.

Tại tòa, đại diện gia đình bị hại phản đối lại toàn bộ nội dung trong cáo trạng và không đồng tình với lời khai của Đặng Chí Thành.

Đại diện gia đình bị hại cho biết, giữa hai bên không có xích mích gì và con của chị A. không có đánh con của T.