Bộ Giáo dục nói về việc chọn “Kết nối tri thức với cuộc sống” làm SGK chung

Ông Đào Hồng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề cập tại cuộc họp báo công bố luật của Văn phòng Chủ tịch nước sáng 7/1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục là một trong 12 luật được công bố tại cuộc họp báo, với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng và toàn diện.

Luật mới quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất toàn quốc và Chính phủ quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa, bảo đảm tính chuẩn mực, ổn định và công bằng trong tiếp cận sách giáo khoa.

Ông Đào Hồng Cường, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Trần Thường).

Trong đó, Luật nêu rõ Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Cũng theo quy định trong Luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định và đánh giá xếp loại đạt; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thông tin thêm về việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, ông Đào Hồng Cường cho biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định phê duyệt bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Theo đó, "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ sách được chọn. "Quá trình lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo đúng quy định", ông Cường khẳng định.

Liên quan lộ trình miễn phí sách giáo khoa, phóng viên cũng đặt câu hỏi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc làm sao để tránh tình trạng “miễn phí một khoản nhưng phát sinh nhiều khoản khác”, giống như câu chuyện miễn học phí nhưng phát sinh nhiều khoản thu khác khiến phụ huynh bức xúc.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết theo quy định của Luật, Chính phủ được giao quy định lộ trình miễn phí sách giáo khoa. Ngày 31/12/2025, Thủ tướng đã ban hành quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 46 luật, 6 nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Trong đó, Bộ Giáo dục được phân công triển khai xây dựng nhiều nghị định, gồm có nghị định về miễn phí sách giáo khoa.

“Dự kiến tháng 4, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định này”, ông Cường thông tin và nói thêm về việc chưa thể trả lời sâu câu hỏi liên quan giải pháp tránh tình trạng miễn phí sách giáo khoa nhưng phát sinh nhiều khoản thu khác.