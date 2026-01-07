Ukraine đàm phán với Mỹ về lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Vấn đề lớn nhất cần được giải quyết là vấn đề lãnh thổ. Chúng tôi đã thảo luận một số ý tưởng có thể hữu ích", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu ở Paris, Pháp sau cuộc gặp với các đồng minh châu Âu để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev hôm 6/1.

"Nếu các nhóm không thể giải quyết một số vấn đề nhất định, vấn đề có thể được đưa lên cấp lãnh đạo”, ông Zelensky nói thêm.

Theo Tổng thống Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ ở lại Paris để đàm phán thêm.

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff nói rằng vấn đề “lãnh thổ” vẫn chưa được giải quyết, mặc dù các phương án về lãnh thổ đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Paris, và các cuộc thảo luận này sẽ tiếp tục.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã hoàn thành phần lớn công việc về các vấn đề an ninh, điều này rất quan trọng để người dân Ukraine biết rằng khi cuộc khủng hoảng này chấm dứt, nó sẽ chấm dứt vĩnh viễn”, ông Witkoff nói thêm.

“Nhưng chúng tôi cũng tin rằng chúng tôi đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận thịnh vượng, đây sẽ là thỏa thuận mạnh mẽ nhất từng được ký kết bởi các quốc gia thoát khỏi các cuộc xung đột và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ mở ra những cơ hội to lớn cho người dân Ukraine”, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một tuyên bố chung, cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, về việc triển khai quân đội tại Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố mỗi nhiệm vụ liên quan đến quá trình hỗ trợ Ukraine đều có một quốc gia chủ trì, và Ba Lan sẽ là quốc gia dẫn đầu về hậu cần.

Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận những tiến triển đáng kể trong quá trình đàm phán, nhưng cảnh báo rằng những bước khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố hôm 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không thể từ bỏ các vùng lãnh thổ thuộc các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề luật pháp, mà hiện còn có khoảng 300.000 người đang sinh sống tại các vùng lãnh thổ này.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bất kỳ quyết định nào về một giải pháp thỏa hiệp tiềm năng chỉ có thể được đưa ra với sự đồng thuận trực tiếp của người dân Ukraine.

Ông Zelensky lưu ý rằng trong số các phương án thỏa hiệp khả thi, ý tưởng thiết lập khu kinh tế tự do với việc cả hai bên cùng rút quân vài km đang được xem xét.

“Nếu chúng ta quyết định về khu kinh tế, hoặc một điều gì đó tương tự như vậy, thì trưng cầu dân ý là cách để chấp nhận hay không chấp nhận điều đó”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine coi việc xác nhận kế hoạch 20 điểm then chốt để chấm dứt xung đột thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc là cần thiết.

Tổng thống Zelensky xác nhận, kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Ukraine đề xuất hiện đã hoàn thiện khoảng 90% và hiện chỉ còn 2 vấn đề then chốt chưa được giải quyết, gồm vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Hiện tại, Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, khoảng 90% vùng Donbass, 75% các vùng Zaporizhia và Kherson, và một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10-15% vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk), khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.

Phía Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Donbass, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa kiểm soát được trong chiến dịch quân sự.