Công an cảnh báo sau vụ đăng tin cho thuê nhà bị lừa 7,4 tỷ ở TPHCM

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị lừa 7,4 tỷ đồng sau khi đăng tin cho thuê nhà, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, vụ việc xảy ra khi bà L.T.T.D. (SN 1978, trú phường An Nhơn) đăng thông tin cho thuê nhà trên trang web. Sau đó, bà nhận được liên hệ từ một người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội hỏi thuê nhà.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng tiếp cận, tạo dựng lòng tin khiến bà D. tin tưởng. Từ đó, kẻ xấu từng bước kéo nạn nhân vào cái bẫy “đầu tư tài chính” mà nhóm lừa đảo giăng ra. Chỉ trong thời gian ngắn, bà D. đã bị lừa số tiền lên đến 7,4 tỷ đồng.

Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định một trong những thủ phạm lên kịch bản lừa bà D. là Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai). Theo cảnh sát, Vấn và đồng bọn nằm trong tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet.

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử trên các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ quen qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Đồng thời, Công an TPHCM nghiêm khắc cảnh báo các cá nhân đã và đang hoặc có ý định tham gia các hoạt động tiếp tay cho tội phạm, đặc biệt là các đường dây hoạt động tại nước ngoài phải nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật cần ngay lập tức dừng mọi hành vi vi phạm, chủ động trở về Việt Nam, liên hệ cơ quan công an để trình báo, tố giác và khai nhận đầy đủ vai trò, hành vi liên quan, nhằm được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Những người đang có ý định xuất cảnh để tham gia các hoạt động làm việc trái phép, cần nhận thức rõ bản chất lừa đảo, cưỡng bức lao động, ép buộc phạm tội của các tổ chức này; tuyệt đối không xuất cảnh theo các lời mời chào, dụ dỗ.

Các đối tượng làm trung gian môi giới, tuyển người, giới thiệu việc làm, hoặc tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử, cần ngay lập tức chấm dứt hành vi, bởi đây là hành vi tiếp tay trực tiếp cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trường hợp lỡ mua bán, cho thuê, cho các đối tượng xấu mượn tài khoản ngân hàng sử dụng vào hoạt động phạm tội, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa, phong tỏa, hủy tài khoản, đồng thời đến trình báo tại công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Đặc biệt, người dân không nhẹ dạ, cả tin trước các lời quảng cáo việc nhẹ, lương cao, không cần trình độ, xuất ngoại thu nhập lớn.