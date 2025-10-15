"Né" camera AI, nhiều tài xế che biển số vẫn không thoát phạt

Sáng 15/10, phóng viên Dân trí theo chân Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội) xử lý tình trạng xe ôm công nghệ vi phạm giao thông như sử dụng điện thoại, che dán biển số xe khi tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường.

Tổ công tác gồm 16 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 4 cán bộ cảnh sát giao thông sử dụng 2 mô tô đặc chủng để tuần tra, sử dụng máy quay ghi hình các trường hợp vi phạm trên đường để lấy căn cứ xử lý một cách công khai, minh bạch; 6 cán bộ chiến sĩ khác làm nhiệm vụ lập chốt cứng tại các ngã tư để xử lý vi phạm. Số chiến sĩ còn lại làm nhiệm vụ trích xuất dữ liệu camera để xử phạt nguội các lái xe vi phạm.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết thời gian qua, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để xử lý vi phạm giao thông nên một số tài xế "né" bằng cách dùng băng dính, khẩu trang... để che biển số.

"Nhằm xử lý triệt để vi phạm này, chúng tôi đã bố trí các tổ công tác sử dụng mô tô, ô tô chuyên dụng tiến hành tuần tra, kiểm soát, ghi hình rồi dừng xe xử lý", Trung tá Chiến nói.

Lúc 8h cùng ngày, Tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra trên đường Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội) phát hiện tài xế xe ôm công nghệ P.B.T. (SN 1981, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy có che dán biển số.

"Tôi thấy nhiều lái xe ôm dùng khẩu trang để che biển số nên tôi học theo", nam tài xế nói.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế T. số tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lúc 9h30, cảnh sát phát hiện lái xe ôm công nghệ N.H.H. (SN 1994, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy nhưng dùng miếng dán, che 2 chữ số tại biển số xe.

"Thi thoảng tôi có đi ngược chiều nên đã sử dụng miếng dán để che biển số xe. Tôi nhận thức được đây là hành vi vi phạm", tài xế H. trình bày.

Trong ảnh: Cảnh sát giao thông bóc miếng dán ở biển số xe của anh H..

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe một lái xe ôm công nghệ che, dán biển số sáng 15/10.

Cũng trong sáng nay, cảnh sát phát hiện một lái xe ôm công nghệ điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường Tôn Thất Thuyết hướng ra bến xe Mỹ Đình. Cảnh sát sử dụng camera ghi hình, lấy căn cứ phạt nguội tài xế.

Sau đó tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cảnh sát đã mời lái xe ôm công nghệ L.M.Q. (SN 2002, trú tại Hà Nội) tới để xử lý phạt nguội về hành vi trên.

Đáng chú ý trong ca làm việc sáng nay, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 còn cho các lái xe ôm vi phạm test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đó, mỗi tài xế thổi vào một ống dài 10cm, to bằng đầu đũa, có khoang chứa khoảng 10 giọt nước bọt. Ống nước bọt sau đó được đưa vào que test nhanh. Khi que lên đủ vạch hiển thị, kết quả là âm tính. Ngược lại, que thử báo không đủ vạch, tài xế được xác định dương tính với ma túy.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết hiện nay việc xử lý các lái xe máy sử dụng điện thoại vẫn còn nhiều bất cập. Theo đó, cảnh sát chỉ phạt được khi tài xế dùng tay sử dụng điện thoại, nhưng trên thực tế có rất nhiều tài xế ô tô, lái xe ôm công nghệ vừa lái xe vừa xem phim.

"Đặc biệt các lái xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại để theo dõi các đơn hàng, chuyến đi, nhưng họ lại đặt điện thoại lên giá để điện thoại lắp đặt thêm trên xe. Khi các lái xe di chuyển, họ vẫn nhìn vào điện thoại, việc này dễ dẫn tới việc mất tập trung, dễ xảy ra tai nạn giao thông", Trung tá Chiến lấy dẫn chứng.

Trong ảnh là một lái xe ôm công nghệ vừa sử dụng điện thoại vừa lái xe, bị cảnh sát giao thông ghi hình, xử lý.

Cảnh sát cho biết, hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy sẽ bị phạt 900.000 đồng và bị trừ 4 điểm GPLX. Đặc biệt, nếu hành vi trên mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.