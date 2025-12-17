Công an TPHCM đưa dịch vụ số đến người dân

Trong vài năm trở lại đây, chuyển đổi số được xem như mạch dẫn quan trọng của Công an TPHCM. Từ các thủ tục hành chính đến những tình huống cần xử lý khẩn cấp, nhiều dịch vụ công đã được đưa thẳng vào không gian số, giúp người dân tiếp cận nhanh chóng và thuận tiện hơn. Mỗi ứng dụng mới, mỗi tiện ích ra đời là một bước nữa thu hẹp khoảng cách giữa lực lượng chức năng và đời sống thường nhật của cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn là mô hình báo tin cháy qua ứng dụng Help 114. Với giao diện trực quan và thao tác đơn giản, ứng dụng nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, trở thành công cụ hữu hiệu để người dân phản ánh sự cố. Hiệu quả thực tế đã được ghi nhận, và mô hình này vinh dự nhận Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 2 - một minh chứng cho hướng đi đúng và cách làm phù hợp với nhu cầu của xã hội số ngày nay.

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Công an TPHCM tiếp tục đưa công nghệ vào thực tiễn công tác, trong đó có việc ra mắt ứng dụng di động “SOS An ninh trật tự”. Đây là một mô hình chuyển đổi số nhằm hỗ trợ người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Ứng dụng được triển khai thí điểm tại phường Phú Mỹ và phường Tân Phú. Trên điện thoại thông minh, “SOS An ninh trật tự” được cài đặt dưới dạng app công dân, cho phép người dân gửi tin báo về các tình huống mất an ninh, trật tự, tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc các sự cố khẩn cấp khác.

Phần mềm được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Người dân có thể gửi thông tin kèm hình ảnh, video và vị trí xảy ra sự việc chỉ với vài thao tác, không cần thực hiện cuộc gọi. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo, đồng thời cung cấp dữ liệu trực quan để lực lượng chức năng nhanh chóng nắm bắt và xử lý tình huống.

Việc đưa ứng dụng vào thí điểm cho thấy hướng tiếp cận mới của Công an TPHCM trong ứng dụng công nghệ số, góp phần tăng cường sự kết nối giữa người dân và lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các tin báo do người dân gửi về thông qua hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh, trật tự sẽ được tự động chuyển đến công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc, các phòng nghiệp vụ liên quan và Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM. Tại đây, cán bộ trực ban theo dõi sát tiến độ tiếp nhận, xác minh và xử lý, bảo đảm phản ứng kịp thời trước từng tình huống phát sinh.

Trao đổi về cơ chế vận hành hệ thống, Thiếu tá Phan Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM, cho biết, ngay khi người dân gửi tin báo kèm thông tin, hình ảnh hoặc video, dữ liệu sẽ được phân luồng tự động đến đúng đơn vị chức năng, từ công an cơ sở đến các phòng nghiệp vụ và trung tâm chỉ huy, nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận và nâng cao hiệu quả xử lý.

“Khi đó, cán bộ trực ban trung tâm chỉ huy Công an thành phố sẽ nhanh chóng tiếp nhận, phân loại các tin báo, đồng thời trao đổi ngay bằng điện thoại hoặc bộ đàm với trực ban công an cấp xã nơi xảy ra vụ việc, các phòng nghiệp vụ liên quan để nhanh chóng tiếp nhận, phân loại, xác minh nguồn tin và điều động lực lượng tiếp cận vụ việc trong thời gian sớm nhất có thể để hạn chế tối đa các thiệt hại xảy ra”, Thiếu tá Phan Hồng Tuấn chia sẻ.

Ngoài ra, Thiếu tá Tuấn cho biết trực ban Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM theo dõi sát tiến độ, kết quả xác minh, xử lý, giải quyết tin báo của các đơn vị trên hệ thống. Đồng thời, quy trình công tác được cán bộ trực ban trung tâm thông tin chỉ huy thực hiện đảm bảo theo quy định.

Được lực lượng công an đến tận nhà hướng dẫn cài đặt và thao tác sử dụng, chị Nguyễn Thị Nga (ngụ phường Phú Mỹ) đánh giá ứng dụng khá tiện ích, dễ tiếp cận. Là người có con nhỏ, chị Nga cho rằng trong những tình huống phát sinh sự cố, việc trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo không phải lúc nào cũng thuận tiện. Khi đó, ứng dụng giúp chị có thể gửi thông tin kịp thời, nhanh chóng ngay trên điện thoại.

Cùng quan điểm, anh Trần Văn Lịch (ngụ phường Phú Mỹ) nhận xét ứng dụng cung cấp tương đối đầy đủ các chức năng cần thiết cho người dân khi gặp các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, cháy nổ hoặc tai nạn. Theo anh, việc tận dụng điện thoại thông minh giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

“Hiện nay, hầu như ai cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh, nên việc có thêm một ứng dụng như thế này rất thuận lợi cho việc trình báo. Tôi mong mô hình này sớm được triển khai rộng rãi để nhiều người dân có thể tiếp cận”, anh Lịch chia sẻ.

Theo ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, Đảng ủy và UBND phường đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình đến các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là 14 khu phố và 215 tổ dân cư trên địa bàn. Qua quá trình thí điểm, ông Hùng đánh giá mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

“Chúng tôi chỉ đạo công an khu vực và lực lượng an ninh cơ sở trực tiếp triển khai đến từng người dân, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn để người dân nắm được cách sử dụng phần mềm và gửi thông tin kịp thời, giúp lực lượng công an xử lý sớm các vụ việc phát sinh”, ông Hùng cho biết.

Sau gần hai tháng triển khai thí điểm tại hai phường, hệ thống đã tiếp nhận 54 tin báo. Các thông tin này được phân loại, xác minh và xử lý kịp thời, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền của từng đơn vị.

Thời gian tới, mô hình dự kiến tiếp tục được nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố. Việc mở rộng triển khai không chỉ nhằm phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong quản lý an ninh, trật tự, mà còn tăng cường sự tham gia chủ động của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

“Trạm công dân số” vừa được Công an TPHCM ra mắt tại cao ốc Đảo Kim Cương (phường Bình Trưng), hình thành một không gian dịch vụ đa tiện ích ngay trong khu dân cư. Tại đây, người dân có thể trực tiếp tiếp cận và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cùng nhiều tiện ích xã hội, thay vì phải di chuyển đến các cơ quan hành chính. Cách làm này góp phần giảm tải cho bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục của các đơn vị chức năng.

Thông tin thêm về mô hình, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM, cho biết, “Trạm công dân số” đóng vai trò như một điểm kết nối thường xuyên giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và cộng đồng cư dân. Qua đó, cơ quan chức năng có điều kiện nắm bắt kịp thời tình hình an ninh, trật tự cũng như tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị từ người dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, mô hình này là bước triển khai cụ thể các tiện ích của Đề án 06 vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và cộng đồng số tại khu dân cư, đồng thời từng bước chuẩn hóa quy trình phục vụ theo hướng hiện đại, minh bạch và số hóa.

Trạm được tích hợp đa dịch vụ với hai nhóm tính năng chính gồm kiosk dịch vụ công và tiện ích dân sinh. Trong đó, kiosk dịch vụ công hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện thanh toán, tra cứu thông tin và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời gửi phản ánh liên quan đến an ninh, trật tự và các vấn đề dân sinh khác.

Nhóm tiện ích dân sinh cho phép người dân thanh toán các loại hóa đơn như điện, nước, internet, viễn thông, học phí, phí quản lý căn hộ; đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến, đăng ký khám, chữa bệnh; cũng như tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và viễn thông.

Bên cạnh các thủ tục hành chính, trạm còn tích hợp tính năng tư vấn sức khỏe trực tuyến, giúp người dân khám bệnh online và trao đổi trực tiếp với bác sĩ của các bệnh viện liên kết. Hệ thống cũng được trang bị máy quét giấy tờ và thiết bị ghi hình tài liệu đính kèm, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ ngay tại chỗ.

Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp để hướng dẫn từng bước trong quá trình nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Cách tiếp cận này giúp người dân ở nhiều độ tuổi dễ thao tác hơn, đồng thời góp phần giảm áp lực cho cơ quan hành chính khi lượng hồ sơ tăng cao.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm, ông Đặng Tấn Hùng (68 tuổi) cho biết, trước đây, việc đi lại để làm thủ tục hành chính khá vất vả. Khi trạm được bố trí ngay trong khu chung cư, ông và nhiều hộ dân xung quanh cảm thấy thuận tiện hơn. Theo ông Hùng, các thao tác trên máy được hướng dẫn cụ thể, dễ làm quen, kể cả với người lớn tuổi.

Bên cạnh các dịch vụ hành chính, mô hình chăm sóc sức khỏe tại “Trạm công dân số” cũng nhận được sự quan tâm của người dân. Bà Nguyễn Thị Từ (72 tuổi) đánh giá việc có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ thông qua thiết bị tại trạm giúp người lớn tuổi tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng hơn. Từ các tư vấn này, bà cho rằng bản thân có thêm thông tin để chủ động chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Theo Công an TPHCM, sau khi mô hình đi vào vận hành ổn định, đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế để làm cơ sở xem xét nhân rộng tại các địa bàn khác, hướng tới việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân thông qua các tiện ích số tại khu dân cư.

Nội dung: Lê Trai

Thiết kế: Tuấn Huy

17/12/2025 - 08:57