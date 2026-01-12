Khởi tố đối tượng ở Ninh Bình tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Công (SN 2002), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an làm việc với Trần Hữu Công (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra phát hiện Trần Hữu Công có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên đã tiến hành triệu tập để điều tra.

Quá trình đấu tranh, Trần Hữu Công khai nhận bản thân mua, sử dụng và đang tàng trữ 2 khẩu súng và hàng trăm viên đạn. Trần Hữu Công đã đầu thú và tự nguyện giao nộp toàn bộ số vũ khí trên đến cơ quan công an.

Một trong 2 khẩu súng mà Trần Hữu Công mua về sử dụng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tiến hành trưng cầu giám định hình sự, cơ quan chức năng xác định số vũ khí mà Trần Hữu Công tàng trữ trái phép nằm trong danh mục vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra.