Công an TPHCM giúp người ngoại quốc đoàn tụ gia đình trong ngày sinh nhật

Trưa 12/12, Công an phường An Đông (TPHCM) tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông nước ngoài có dấu hiệu suy giảm trí nhớ, quên địa chỉ lưu trú. Lực lượng chức năng đã đưa người này về trụ sở để xác minh và hỗ trợ tìm thân nhân.

Công an phường An Đông bàn giao người đàn ông nước ngoài đi lạc cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, Công an phường An Đông phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, và các đơn vị liên quan rà soát thông tin, xác định nhân thân người đi lạc.

Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định người đàn ông tên là Alvin, quốc tịch Singapore, nên liên hệ với gia đình. Chiều cùng ngày, chị Jing Yi (con gái ông Alvin) đã đến trụ sở công an để đón cha.

Chị Jing Yi cho biết, hôm nay cũng chính là sinh nhật của ông Alvin. Khoảng 1h cùng ngày, ông rời khỏi nhà và đi lạc. Chị bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an TPHCM vì đã hỗ trợ nhanh chóng, tận tình và giúp gia đình đoàn tụ trong ngày đặc biệt.