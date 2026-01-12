Bộ Tư pháp có thêm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Quy định mới nêu rõ Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

So với trước đây, Bộ Tư pháp được giao thêm chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính. Trước đó, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 369/2025 của Chính phủ.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ này cũng được giao chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật…

Trụ sở Bộ Tư pháp ở Hà Nội (Ảnh: Vân Vũ).

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị. Trong đó, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 16 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Các tổ chức quy định từ khoản 17 đến khoản 20 là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ.

Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có 3 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 4 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng.

Theo Nghị định số 09/2026, Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị (Ảnh: Phùng Minh).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc bộ và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm soát thủ tục hành chính kể từ thời điểm quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 09/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1, thay thế Nghị định 39/2025 của Chính phủ.