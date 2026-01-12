Bóc trần mối quan hệ giữa Được “Đất Bắc” và Phong Lê

Liên quan đến các phi vụ cưỡng đoạt tài sản do Được "Đất Bắc" và Phong Lê thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 đối tượng, nâng tổng số bị can trong vụ án lên con số 42.

Số người bị bắt trong đường dây này có thể tăng lên trong thời gian tới, khi Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiếp tục mở rộng điều tra nhằm quyết tâm xóa sạch tàn dư của các băng nhóm xã hội đen núp bóng doanh nghiệp để hoạt động đòi nợ phi pháp.

Dựng màn kịch đánh bóng tên tuổi

Theo cơ quan điều tra, Hồ Thành Được (còn gọi là Được "Đất Bắc”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Tuấn Phong (còn gọi là Phong Lê, SN 1986, ngụ tỉnh Gia Lai) có cùng xuất phát điểm, khi cả 2 lăn lộn theo các băng nhóm đòi nợ thuê để “kiếm chác”. Sau đó, nhận thấy con đường đòi nợ dễ hái ra tiền, cả 2 thu nạp đàn em, tách ra làm riêng.

Được “Đất Bắc” thành lập các công ty mua bán nợ, để người khác đứng tên, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620. Còn Phong Lê thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, do anh ta cầm đầu.

Được "Đất Bắc" khi bị bắt (Ảnh: Lê Trai).

Các công ty của 2 ông trùm đều hoạt động theo hình thức ký các hợp đồng giả cách với khách hàng, sau đó núp bóng doanh nghiệp để cử đàn em kéo đến nhà con nợ chửi bới, gây áp lực. Thậm chí, các đối tượng còn “khủng bố tinh thần” con nợ và thân nhân của họ nhằm mục đích đòi tiền cho bằng được. Trong quá trình đòi nợ, các đối tượng quay dựng clip chất vấn con nợ, trao đổi với công an địa phương nhằm khuếch trương thanh thế.

Dù có xuất phát điểm chung, tuy nhiên, "danh tiếng" của 2 ông trùm có sự chênh lệch tương đối lớn. Được “Đất Bắc”dù nhỏ tuổi hơn, tuy nhiên sự ma mãnh đã giúp anh ta nổi tiếng sớm trong giới đòi nợ. Trong khi đó, Phong Lê chỉ nổi lên trong vài năm gần đây.

Để kéo danh tiếng của cả 2 ngày càng tăng lên, họ bắt tay hợp tác, tạo màn kịch gây hấn giữa 2 ông trùm trong lĩnh vực mua bán nợ. Có thời điểm, các đối tượng đăng clip lên mạng thách thức nhau, “xin” các cuộc hẹn để gặp mặt, giải quyết mâu thuẫn.

Chính những kịch bản này đã khiến người xem háo hức chờ đợi màn “long tranh hổ đấu”. Tuy nhiên, khán giả có lẽ sẽ bất ngờ khi chẳng có cái kết nào diễn ra.

"Chúng tôi chẳng có xích mích gì cả. Ngược lại, tôi và Được là anh em thân thiết. Mỗi lần có tâm sự, 2 anh em gọi điện, tâm sự cả đêm”, Phong Lê khai khi được cơ quan điều tra hỏi về những clip mâu thuẫn trên mạng với Được "Đất Bắc".

"Bán kèo" hưởng hoa hồng

Không chỉ hợp tác trên mạng, Được “Đất Bắc” và Phong Lê còn bắt tay trong các phi vụ mua bán nợ. Cơ quan điều tra xác định, Được “Đất Bắc” nổi tiếng hơn nên nguồn khách hàng của anh ta phong phú. Ngoài ra, dưới trướng ông trùm này có nhiều đàn em máu mặt, có thể thực hiện được những kèo khó đòi. Trong khi đó, Phong Lê có nguồn khách hàng và đàn em ít hơn.

Do đó, cả 2 thỏa thuận miệng khi nào Phong giới thiệu khách thành công thì Được sẽ cho anh ta 3 triệu đồng. Trường hợp Công ty 620 đòi được nợ, Được sẽ chia thêm hoa hồng cho Phong là 5%/số tiền mà công ty nhận được.

Các đối tượng trong đường dây của Được "Đất Bắc" bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định Phong Lê đã nhiều lần "bán kèo" cho Được “Đất Bắc”, trong đó có môi giới cho đồng bọn ký hợp đồng với bà P.T.T.Tr. để đòi giúp người phụ nữ này khoản nợ 868 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2024, bà Tr. có quen biết với ông L.Đ.M. từ năm 2022 và có cho ông M. vay tổng số tiền là 600 triệu đồng. Mỗi tháng, ông M. phải đóng cho bà Tr. 24 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ khi vay, do làm ăn thua lỗ nên ông M. không đóng lãi đúng hạn cho bà Tr. mà chỉ trả cho người phụ nữ được 36 triệu đồng tiền lãi. Bà Tr. nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng ông M. chỉ hứa hẹn, chứ không trả. Đến ngày 23/1/2025, bà Tr. và ông M. đã chốt lại số tiền nợ là 868 triệu đồng (gồm 600 triệu đồng tiền gốc và 268 triệu đồng tiền lãi).

Đến tháng 4/2025, sau nhiều lần bị bà Tr. đòi tiền và không còn khả năng chi trả, ông M. dùng miếng đất nông nghiệp ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ, để cấn trừ cho bà Tr.. Tuy nhiên, do mảnh đất trên có giá trị thấp hơn số tiền nợ nên sau khi sang tên, bà Tr. nói chỉ giữ đất làm tin và yêu cầu ông M. phải trả hết nợ rồi sẽ sang tên lại mảnh đất đó.

Ông M. không đồng ý và chỉ xác nhận khi nào có tiền sẽ trả thêm cho bà Tr. để tương ứng với số tiền đang nợ. Sau đó, bà Tr. nhiều lần liên lạc yêu cầu ông M. phải trả nợ nhưng đối phương lảng tránh, không gặp.

Phong Lê khai nhiều lần bán kèo cho Được "Đất Bắc" đòi nợ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến cuối tháng 8/2025, bà Tr. có nhờ một người quen tìm giúp công ty đòi nợ và được kết nối với Lê Tuấn Phong (Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai). Do thời điểm đó, công ty không có nhân viên, nên Phong đã giới thiệu kèo này cho Được “Đất Bắc” và hưởng tiền môi giới.

Sau đó, bà Tr. liên hệ và ký hợp đồng với công ty của Được. Theo hợp đồng, bà Tr. phải trả cho Được chi phí ban đầu là 10 triệu đồng. Trường hợp Được đòi được bao nhiêu tiền thì bà Tr. phải trả thêm 30%/số tiền đòi được.

Theo thỏa thuận từ trước đó giữa 2 ông trùm, Được phải trả cho Phong 3 triệu đồng tiền môi giới. Tuy nhiên, do Phong còn đang nợ Được 25 triệu đồng, nên số tiền này bị cấn trừ.

Sau khi ký hợp đồng với bà Tr., do công ty có nhiều hợp đồng, nên Được giao hợp đồng trên cho Trần Ngọc Khuê, Phó giám đốc Công ty 620, trực tiếp phân công nhân viên thực hiện.

Khuê đã chỉ đạo, phân công nhân viên 3 lần đến nhà ông M. tại khu phố Tân Thành 7, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, để đòi nợ.

Trong những lần đó, các đối tượng kéo đông người đến nhà ông M. đe dọa, gây sức ép, lớn tiếng chửi bới nhưng đành bất lực ra về tay trắng do nạn nhân mất khả năng chi trả.