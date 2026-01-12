Hà Tĩnh đón dòng vốn lớn, hướng đến trở thành “thủ phủ” công nghiệp phía Bắc

Hà Tĩnh sẵn sàng cất cánh trong kỷ nguyên mới (Ảnh: Shutterstock).

“Trạm trung chuyển” chiến lược của miền Trung

Vũng Áng trở thành công xưởng sản xuất đồng nghĩa với việc hàng triệu tấn nguyên liệu và hàng hóa cần lưu thông, buộc hạ tầng giao thông từ Nam ra Bắc phải nhanh chóng hoàn thiện. Sự xuất hiện của VSIP với dự án KCN Bắc Thạch Hà (1.500 tỷ đồng) sẽ là đòn bẩy, biến dải đất dọc Quốc lộ 1A thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao.

Trong mạng lưới kết nối đó, huyện Đức Thọ sở hữu vị thế với vai trò "ngã ba Đông Dương". Nằm trên trục Quốc lộ 8A - cửa ngõ ngắn nhất thông thương sang Lào và Thái Lan, đồng thời sở hữu Ga Yên Trung - đầu mối đường sắt trọng điểm của tỉnh, Đức Thọ đóng vai trò như một trạm trung chuyển hàng hóa huyết mạch.

Sự phát triển của khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh và hoạt động nhộn nhịp tại Ga Yên Trung sẽ kéo theo sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao về làm việc và sinh sống. Tuy nhiên, hạ tầng dịch vụ, thương mại và lưu trú tại địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng.

ROX Living Đức Thọ: Tọa độ chiến lược tại cửa ngõ giao thương

ROX Living Đức Thọ xuất hiện vào thời điểm thị trường đang thiếu hạ tầng dịch vụ, thương mại và lưu trú để bắt kịp tiến độ lấp đầy của các khu công nghiệp. Dự án toạ lạc tại mặt tiền đường Yên Trung, giữa ga đường sắt và KCN Bắc Hồng Lĩnh mang đến nhiều tiềm năng đầu tư. Sự hiện diện của dự án đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tư duy sở hữu bất động sản của người dân địa phương: từ thói quen tích lũy đất nền chờ tăng giá sang nhu cầu thụ hưởng giá trị sống thực tại ngôi nhà của mình.

Khi tầng lớp trung lưu tại Hà Tĩnh gia tăng nhanh nhờ công nghiệp hóa, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, vận hành chuyên nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của dòng dịch chuyển cư dân cơ học từ các vùng lân cận về sinh sống.

ROX Living Đức Thọ toạ lạc tại cửa ngõ giao thương của Hà Tĩnh (Ảnh: CĐT).

Tại đây, những không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh hay các trung tâm thương mại sầm uất được bố trí hài hòa, kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín. Về dài hạn, sức sống nội tại và khả năng lấp đầy của một đô thị “sáng đèn” sẽ là bệ phóng cho đà tăng trưởng giá trị bất động sản, vượt xa tính thanh khoản bấp bênh của những cơn sốt đất ảo nhất thời.

ROX Living Đức Thọ là tiêu biểu cho mô hình đô thị bền vững khi cận kề nhiều tiện ích (Ảnh: CĐT).

ROX Living Đức Thọ đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý minh bạch và sẵn sàng đưa vào sử dụng, yếu tố được giới đầu tư đánh giá cao trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị khai thác thực thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Với vai trò là đơn vị phát triển, ROX Living - thương hiệu đã hiện diện tại nhiều địa phương trên cả nước - được kỳ vọng triển khai và vận hành khu đô thị theo hướng bền vững.