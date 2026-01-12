Giáo viên THCS khi nào được chuyển hạng II cũ sang hạng II mới?

Trả lời công dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm rõ nguyên tắc chuyển hạng thông qua các trường hợp cụ thể.

Theo quy định trước đây, giáo viên THCS hạng II có mã số chức danh nghề nghiệp là V.07.04.11 (thường gọi là hạng II cũ). Khi thực hiện chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp theo các thông tư mới, giáo viên THCS hạng II mới có mã số V.07.04.31.

Về tiền lương, giáo viên THCS hạng II mới được xếp lương theo viên chức loại A2, nhóm A2.2, với hệ số 4,00-6,38. Trong khi khung lương hạng II cũ là 2,34-4,98.

Khi chuyển từ hạng II cũ sang hạng II mới, giáo viên không đương nhiên được tăng lương ngay. Trường hợp giáo viên hạng II cũ đã được xếp lương theo khung A2.2 thì tiếp tục hưởng hệ số lương đang có.

Tuy nhiên, đối với những giáo viên hạng II cũ hưởng lương viên chức loại A1, việc được bổ nhiệm sang hạng II mới sẽ giúp được xếp lại theo khung A2.2, qua đó nâng mức hệ số lương khởi điểm lên 4,00, cao hơn khung A1 trước đó.

Giáo viên THCS hạng II mới được xếp lương theo viên chức loại A2, nhóm A2.2, với hệ số 4,00-6,38 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bộ GD&ĐT cho biết, giáo viên THCS hạng II cũ được bổ nhiệm sang hạng II mới khi có tổng thời gian giữ chức danh giáo viên THCS hạng III và hạng II (hoặc tương đương) từ đủ 9 năm trở lên, không kể thời gian tập sự.

Trường hợp giáo viên chưa đáp ứng đủ điều kiện thì tiếp tục giữ nguyên hạng, mã số và hệ số lương đang hưởng. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, giáo viên được bổ nhiệm sang hạng tương ứng mà không phải thi hoặc xét thăng hạng.

Bà Nguyễn Yến (TPHCM) là giáo viên THCS đang giữ chức danh hạng II cũ. Năm 2021, khi nhà trường tổ chức xét chuyển giáo viên từ hạng II cũ sang hạng II mới, bà chưa được bổ nhiệm do chưa đủ 9 năm theo quy định.

Đến tháng 9/2025, bà Yến cho biết đã đủ hơn 9 năm giữ hạng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp và thành tích. Trên cơ sở đó, bà nộp hồ sơ nâng bậc lương của hạng II cũ và hồ sơ đề nghị chuyển sang hạng II mới, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng được chuyển hạng và thời gian giải quyết hồ sơ.

Một trường hợp khác là bà Phùng Thị Huyền - giáo viên tại Phú Thọ - được bổ nhiệm hạng II cũ từ tháng 9/2015. Khi việc chuyển xếp lương theo hạng II mới được triển khai từ cuối năm 2024, bà chưa được chuyển do chưa đủ 9 năm giữ hạng.

Đến tháng 9/2025, bà Huyền đủ thời gian công tác theo quy định và có nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà đề nghị được chuyển sang hạng II mới trong năm 2025.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu giáo viên đã đủ 9 năm công tác ở các bậc chức danh nghề nghiệp theo quy định, cần cung cấp hồ sơ cho hiệu trưởng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm sang hạng II mới.

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý một số trường hợp phải rà soát lại việc bổ nhiệm chức danh trong giai đoạn trước.

Theo quy định, nếu giáo viên từng được xếp vào bậc cao hơn nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hoặc chưa qua kỳ thi, xét thăng hạng theo quy định tại thời điểm đó, thì có thể phải thực hiện bổ nhiệm lại về đúng bậc nghề nghiệp tương ứng (bậc thấp hơn).

Như trường hợp của bà Huyền, có thể phải bổ nhiệm lại hạng III mới trước khi tiếp tục xem xét chuyển hạng II mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giáo viên đối chiếu kỹ các quy định, hoàn thiện hồ sơ và liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về việc chuyển hạng và thời điểm giải quyết hồ sơ.