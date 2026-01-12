Tiến Luật cầu hôn Thu Trang bằng bánh bao, 15 năm sau tặng nhẫn kim cương

Mới đây, diễn viên Tiến Luật chia sẻ khoảnh khắc tặng nhẫn kim cương cho bà xã Thu Trang. “Em yêu! Mười lăm năm bên nhau em vẫn luôn thương và thông cảm cho anh. Một chút tấm lòng của anh mong em nhận và thối lại đúng nghĩa nha em”, nghệ sĩ viết.

Bức ảnh và dòng trạng thái của Tiến Luật nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều bạn bè trong giới giải trí chúc mừng dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới của cặp đôi, đồng thời để lại lời trêu đùa xoay quanh món quà được cho là có giá trị không nhỏ.

Tiến Luật tặng nhẫn kim cương cho Thu Trang dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên, Tiến Luật cho biết, anh không suy nghĩ quá nhiều khi chọn quà, chỉ mong mang lại niềm vui cho vợ. 15 năm trước, anh cầu hôn Thu Trang bằng một chiếc bánh bao giản dị. Vì vậy, dịp kỷ niệm lần này nam diễn viên muốn chọn món quà đặc biệt để tạo bất ngờ cho vợ.

Tiến Luật kể, khi nhận quà, Thu Trang ban đầu còn tưởng đây chỉ là nội dung giải trí để đăng mạng xã hội. Sau vài phút ngỡ ngàng, nữ đạo diễn mới tin đó là món quà thật.

“Tôi bị vợ càm ràm một chút nhưng thực ra cô ấy vui lắm. Thu Trang mỗi lần mua món nào giá trị luôn suy nghĩ trước sau rất kỹ. Còn bản thân tôi thấy ngay lúc này làm vợ vui và hạnh phúc là đủ rồi”, Tiến Luật bày tỏ.

Về phía Thu Trang, nữ đạo diễn chia sẻ cảm xúc hồi hộp và bất ngờ khi nhận nhẫn kim cương từ ông xã. Tuy nhiên, cô cũng nói vui: "Anh Luật làm gì có tiền tặng món quà lớn như vậy. Anh ấy có công đi đặt và tạo bất ngờ bằng cách gửi hóa đơn về cho tôi thôi. Nhưng anh ấy nói món quà này xem như em tự thưởng cho bản thân vì 15 năm qua đã hết lòng vì gia đình, vì anh, vì con".

Bộ ảnh kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian gần đây, Tiến Luật đồng hành cùng Thu Trang trong các hoạt động quảng bá phim Ai thương ai mến. Trong bối cảnh phim chưa đạt doanh thu như kỳ vọng, nam nghệ sĩ ở bên cạnh động viên, an ủi để bà xã giữ tinh thần thoải mái.

“Anh Luật động viên rằng tôi đã chọn đi con đường khó và đã làm hết sức rồi, không nên hối hận vì những gì mình đã làm. Trong mắt anh Luật, tôi rất giỏi giang. Nghe những lời này, tôi thấy cảm động”, Thu Trang cho hay.

Đặc biệt, câu chuyện Tiến Luật đưa Thu Trang lên Đà Lạt xả hơi sau những ngày tất bật với phim ảnh nhưng lại… đi lạc 8 tiếng trên cao tốc cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người nhận xét, Tiến Luật có nét tương đồng với nhân vật cậu Khả trong phim Ai thương ai mến, thậm chí cho rằng anh chính là “nguyên mẫu ngoài đời” của cậu Khả.

Trước những nhận xét trên, Thu Trang thừa nhận: “Tôi và nhân vật Mến có điểm chung là đều gặp đúng người. Anh Luật và cậu Khả đều là hai người đàn ông tốt, có trách nhiệm và thương vợ con. Còn điểm khác nhau là anh Luật không có trả nợ cho tôi giống Khả làm cho Mến” (cười).

Thu Trang và Tiến Luật về chung nhà 15 năm, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại chặng đường 15 năm bên nhau, Thu Trang cho biết hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Theo nữ nghệ sĩ, điều quan trọng là cả hai luôn tôn trọng, lắng nghe và tránh đưa ra quyết định khi cảm xúc chưa ổn định.

Tiến Luật cũng chia sẻ, hành trình 15 năm qua không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng vợ chồng anh luôn chân thành, tôn trọng nhau và nhất là không bỏ nhau lúc khó khăn. “Giữ lửa hôn nhân với tôi không phải là làm gì lớn lao, mà là vẫn còn muốn ngồi ăn cơm với nhau mỗi ngày”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trước đó, trong một chương trình, Tiến Luật từng chia sẻ về việc cầu hôn Thu Trang bằng chiếc bánh bao. Nam nghệ sĩ nhớ lại: “Thông thường hai đứa đi diễn về xong thì Trang sẽ xem phim và hay ăn đêm. Lúc đó, Trang gọi điện nhờ tôi đi mua đồ ăn, thế là tôi chạy đi mua rồi nhét giấy vào đó và gửi. Nhưng sợ Trang hậu đậu nên tôi phải gọi điện nhắc”.

Tiến Luật cũng kể thêm, anh đã trải qua 5 năm chinh phục Thu Trang. Sau 2 năm yêu nhau, họ chính thức “về chung nhà” và có tổ ấm viên mãn đến hiện tại. Cả hai vẫn duy trì thói quen hôn nhau trước khi ngủ và bắt đầu buổi sáng bằng nụ cười.