Thêm 1 tỉnh chốt khoa học tự nhiên là môn thi thứ 3 vào lớp 10

Theo đó, khoa học tự nhiên sẽ là môn thi thứ ba cùng toán và ngữ văn trong kỳ thi lớp 10 của tỉnh này. Thí sinh làm bài theo hình thức trách nhiệm trong 90 phút. Trong mỗi phòng thi sẽ có nhiều mã đề đảm bảo nguyên tắc hai thí sinh liền kề sẽ không trùng mã đề với nhau.

Về nội dung, đề thi sẽ bao gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khung cấu trúc và ma trận đề thi đã được Sở GD&ĐT Tuyên Quang công bố sớm từ ngày 16/10/2025.

Năm ngoái, khi chưa sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang cũ chọn tiếng Anh làm môn thứ 3 vào lớp 10, trong khi tỉnh Hà Giang cũ thi lịch sử và địa lý.

Trước đó, tỉnh Sơn La công bố bài thi thứ 3 là tổ hợp 3 môn lịch sử và địa lý, khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Bài thi 90 phút, bao gồm 80 câu trắc nghiệm.

Như vậy, nếu xét theo định dạng môn riêng lẻ, nội dung thi lớp 10 của tỉnh này sẽ bao gồm 8 nội dung kiến thức: toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý, vật lý, hoá học, sinh học, tiếng Anh.

TPHCM và Đà Nẵng là hai tỉnh đầu tiên công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 công lập. Cả hai tỉnh đều chọn tiếng Anh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, môn thi thứ 3 phải thay đổi sau 3 năm, và được công bố chậm nhất ngày 31/3 hàng năm.