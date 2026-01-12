Người đàn ông 53 tuổi ở Lâm Đồng bị lừa đảo 1,7 tỷ đồng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Xuyên (SN 1987, trú tại xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện cơ quan công an trao trả lại số tiền bị lừa đảo cho ông Nguyễn Văn Quang (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1973, trú tại tỉnh Lâm Đồng) có đơn trình báo gửi Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình trình bày về việc bị Nguyễn Văn Xuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền trong giao dịch bất động sản, số tiền 1,7 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động Nguyễn Văn Xuyên đến trình diện, viết đơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Đại diện gia đình Nguyễn Văn Xuyên đã làm thủ tục xin được khắc phục toàn bộ số tiền đối tượng đã chiếm hưởng trái phép. Cơ quan An ninh điều tra cũng đã tiến hành trao trả đầy đủ số tiền trên cho gia đình ông Quang.