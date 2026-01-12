Xác cá voi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Sáng 12/1, người dân tại khu vực ven biển xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ.

Theo thông tin từ UBND xã Hòa Trạch, cá thể cá voi này nặng khoảng 40kg và đang trong tình trạng phân hủy.

Xác cá voi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hòa Trạch đã nhanh chóng phối hợp tổ chức chôn lấp xác cá voi. Việc chôn cất được thực hiện theo đúng phong tục truyền thống của ngư dân địa phương, đồng thời đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường.

Trong văn hóa của ngư dân Việt Nam, cá voi, hay còn gọi là cá ông, được xem là linh vật thiêng liêng của biển cả. Khi phát hiện xác cá voi dạt vào bờ, ngư dân thường tổ chức các nghi lễ chôn cất trang trọng, thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với loài vật này.