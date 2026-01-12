“Cơ quan nào chịu trách nhiệm vụ đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh?”

Sáng 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53, cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Tuy nhiên, ông cũng nêu một số vấn đề khiến cử tri lo lắng, như giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm; tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây.

Tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài..., cũng là những vấn đề khiến cử tri lo lắng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải dẫn chứng việc vừa qua, Công ty CP đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường đã tạo làn sóng trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn.

Theo bà, vụ việc này cho thấy sự bất chấp và coi thường tính mạng người dân của cả những nhãn hàng lớn, nổi tiếng. Sự việc cũng đưa ra mức cảnh báo rất cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dẫn quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi, trong đó nêu rõ tất cả các lợn nhiễm bệnh đều phải được tiêu hủy, bà Hải đặt hàng loạt câu hỏi liên quan vụ đồ hộp Hạ Long.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Hồng Phong).

“Có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không? Quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển, tiêu hủy ra sao? Đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trong vụ việc này là cơ quan nào?”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu vấn đề.

Dù nhận định đây chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng theo bà Hải, sự việc này sẽ khiến người dân mất lòng tin vào sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn. Bà đề nghị báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề rất nhức nhối hiện nay và còn tồn tại nhiều lỗ hổng trong khâu quản lý.

Chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của cử tri và người dân đã nêu trong báo cáo dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tình trạng chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết các kiến nghị qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và qua tổng hợp của ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1. Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau Đại hội, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Về chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ kỳ họp này không chỉ tiến hành công tác nhân sự mà có nhiều vấn đề phải trình Quốc hội quyết định, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, bảo đảm trình tự, thủ tục, chất lượng tài liệu.