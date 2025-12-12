Công an TPHCM ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Bính Ngọ

Công an TPHCM triển khai lực lượng, khí tài trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Sáng 12/12, Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo UBND TPHCM, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM và các sở, ban, ngành thành phố.

Đợt ra quân kéo dài đến ngày 16/3/2026. Theo Công an TPHCM, năm 2026 là năm bản lề triển khai các nội dung trọng tâm, tổ chức thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Do đó, đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa rất quan trọng; kết quả triển khai cao điểm sẽ là bước tạo đà để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác liên quan phòng, chống tội phạm năm 2026.

Ngoài ra, Công an TPHCM cho rằng việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường an ninh, an toàn để nhân dân, du khách, nhà đầu tư lựa chọn thành phố làm điểm đến để sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Công an TPHCM tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an TPHCM đề nghị các đơn vị làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố về công tác phòng, chống tội phạm đặc biệt là truyền thông mạnh mẽ về chủ trương phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Công an TPHCM chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động chống phá.

Đồng thời, Công an TPHCM tăng cường đấu tranh trấn áp mạnh mẽ và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, nâng cao hình ảnh Thành phố an toàn, thân thiện, kéo giảm số vụ cháy nổ, tai nạn giao thông.

Công an TPHCM cũng đặt ra chỉ tiêu kéo giảm các loại tội phạm trong năm 2026, thực hiện thành công chỉ tiêu xây dựng 30% địa bàn cấp xã không ma túy và ít nhất 30% địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư ở các địa bàn cấp xã còn lại đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy.

Phát lệnh ra quân, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an xã, phường, đặc khu lập nhiều thành tích trong đợt ra quân cao điểm.

Cũng trong sáng 12/12, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt cao điểm, không để xảy ra vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, đảm bảo tốt các chỉ tiêu được giao trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, các đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy. Đảm bảo xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm, theo phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xử phạt mang tính chiếu lệ”, “xử phạt cho có” dẫn đến thiếu tính răn đe.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo Công an TPHCM tặng hoa động viên các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra trong đợt ra quân cao điểm.