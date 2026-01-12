Vận động cán bộ góp 100.000 đồng/người để hỗ trợ quà Tết cho người dân

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động các nguồn lực xã hội để tập trung hướng về cơ sở.

Người dân nhận quà Tết (Ảnh minh họa: CTV).

Một trong những đề nghị của Cà Mau là các Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy vận động đảng viên, cán bộ, công chức đóng góp mỗi người 100.000 đồng để hỗ trợ cho mỗi xã, phường 100 suất quà (trị giá một triệu đồng/suất, gồm phần bánh kẹo 500.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng).

Cụ thể, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh hỗ trợ một xã; Đảng ủy UBND tỉnh hỗ trợ 6 xã; Đảng ủy Công an tỉnh hỗ trợ 2 xã; Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ một xã.

Số tiền vận động được, 4 Đảng ủy hỗ trợ 10 xã, phường theo phân công. Số tiền còn lại giao cho Đảng ủy chỉ đạo đơn vị rà soát, xem xét hỗ trợ cho các đối tượng là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với 54 xã, phường còn lại, UBND tỉnh vận động xã hội hóa để trao các phần quà hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách, người dân có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết vui vẻ, đầm ấm, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, với tinh thần "Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết", tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động "Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026" với tổng kinh phí dự kiến hơn 101 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh tập trung tổ chức thăm viếng, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết đầm ấm, an toàn, nghĩa tình với tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.