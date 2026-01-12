Công bố nhiều nội dung thanh tra tại hàng loạt tỉnh thành

Theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Bắc (Cục I) được giao thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng đất; việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại UBND tỉnh Điện Biên và UBND tỉnh Lai Châu.

Việc công bố thanh tra sẽ diễn ra trong quý I và thời gian thanh tra là 60 ngày làm việc/cuộc thanh tra.

Trong quý III năm nay, Cục I sẽ công bố thanh tra tại UBND tỉnh Bắc Ninh. Nội dung thanh tra về các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh này.

Toà nhà liên cơ quan trị giá gần 700 tỷ đồng sẽ là trụ sở tỉnh Bắc Ninh mới (Ảnh: VOV).

Đến quý IV, Thanh tra Chính phủ giao Cục I thanh tra tại UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng và một số dự án sử dụng đất trên địa bàn các xã, phường (tập trung tại tỉnh Thái Bình cũ) cũng như việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cũng trong thời gian này, Cục I bắt đầu thanh tra tại UBND tỉnh Tuyên Quang với nội dung tương tự, trong đó tập trung vào địa bàn tại tỉnh Hà Giang cũ.

Ở khu vực miền Trung, Thanh tra Chính phủ giao cho Cục II tổ chức 2 cuộc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra một số dự án về chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách (thời kỳ 2021-2025) và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hai cuộc thanh tra này được tổ chức vào quý II, đều có thời gian trong 60 ngày.

Cuộc thanh tra một số dự án về chuyển đổi đất công sang mục đích thương mại, dự án đầu tư công trọng điểm và dự án ngoài ngân sách của tỉnh Lâm Đồng (phạm vi thanh tra ở địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ), của tỉnh Khánh Hòa (ở địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ) và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được Cục II công bố trong quý II-III năm nay.

Thời kỳ thanh tra 2021-2025, khi cần thiết có thể thanh tra trước thời kỳ trên.

Cuộc thanh tra tại UBND TP Cần Thơ sẽ được Thanh tra Chính phủ công bố vào cuối năm nay (Ảnh: Bảo Kỳ).

Với các địa phương phía Nam, Thanh tra Chính phủ giao Cục III tổ chức thanh tra tại UBND tỉnh Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp về việc quản lý vốn và tài sản đối với doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, sắp xếp tài sản công trên địa bàn; việc thực hiện một số dự án đầu tư; thực hiện một số khoản thu, chi ngân sách; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp. Các cuộc thanh tra này sẽ công bố trong quý II-III.

Trong quý IV, Cục III được giao tổ chức thanh tra trách nhiệm của UBND TP Cần Thơ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về quản lý vốn và tài sản đối với doanh nghiệp thuộc UBND thành phố, sắp xếp tài sản công trên địa bàn; việc thực hiện một số khoản thu, chi ngân sách; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp trên địa bàn Cần Thơ.