Khi Gen Z chọn VinFast VF 7: Cảm giác lái và dịch vụ hậu mãi là yếu tố tiên quyết

VF 7 mạnh ở những giá trị cốt lõi, ADAS vượt ngoài kỳ vọng

Cảm giác lái ấn tượng hơn so với các mẫu xe trong phân khúc là yếu tố khiến anh quyết định chọn VF 7 ngay từ đầu. Anh thừa nhận, đây là yếu tố cảm xúc quan trọng khi chọn một chiếc xe để gắn bó lâu dài.

Cảm giác lái là một trong những lý do khiến anh Phan Đức chọn VF 7 (Ảnh: NVCC).

Vô-lăng VF 7 phản hồi chính xác, không rơ, có biến thiên theo vận tốc, phanh “ăn” và mượt nhờ tái sinh năng lượng, khung gầm chắc… tất cả tạo nên một chiếc xe đầm và rất đáng tin cậy. Khả năng vào cua, độ ổn định ngang, mức kiểm soát thân xe khi chạy tốc độ cao đều khiến anh bất ngờ.

Hệ thống ADAS trên VF 7 được anh Đức đánh giá cao (Ảnh: NVCC).

Sau gần một năm cùng VF 7 trải qua hơn 20.000km, điều khiến anh Đức hài lòng còn là ADAS - hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao. Trong nhiều chuyến đi dài và cả lúc di chuyển nội đô, ADAS của VF 7 xử lý chính xác ngay cả ở tốc độ cao, giữ khoảng cách mượt, bám làn ổn định và biết tự giảm tốc khi vào cua để giữ độ an toàn.

Tính năng phanh tự động khẩn cấp cũng đã “cứu” anh vài lần khi di chuyển trong thành thị đông đúc.

Anh Đức cũng không gặp khó khăn trong việc thích nghi với thói quen sạc điện. Với quãng đường di chuyển hàng ngày 20km, cộng với hạ tầng trạm sạc đủ dày ở Đà Lạt, anh chỉ cần sạc 2 lần/tuần khoảng 20-80%. Thời gian sạc chưa tới một giờ cả đi lẫn về, đủ để tranh thủ làm việc, nghỉ ngơi hoặc giải quyết những việc vặt trong ngày.

Ngay cả trên những chuyến đi dài, chủ xe trẻ tuổi cũng không gặp vấn đề nào với việc sạc. Trên hành trình Bắc - Nam, mỗi ngày phải đi tới 700km, anh Đức chỉ sạc hai lần một ngày, thường kết hợp với giờ ăn trưa và ăn tối. Độ phủ trạm sạc tại Việt Nam theo anh thậm chí vượt nhiều khu vực ở Đức - nơi anh sinh sống và học tập trong thời gian ngắn.

Khách hàng đánh giá cao chất lượng VinFast

Từ khi chuyển sang xe điện, anh Đức tiết kiệm đáng kể chi phí, nhờ chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027. “Nếu không còn chính sách miễn phí sạc, chi phí vận hành của VF 7 vẫn rẻ và bảo dưỡng và phụ tùng cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của người trẻ”, anh Đức chia sẻ.

Ngoài những ưu điểm của chiếc xe, điểm gây ấn tượng không kém với anh Đức là dịch vụ hậu mãi của VinFast. Anh đánh giá cao chính sách của hãng xe Việt với: tổng đài hỗ trợ 24/7, quy trình nhanh, chi phí hợp lý, xưởng dịch vụ rộng khắp và đặc biệt là tinh thần cầu thị cao. Anh cho rằng đối với người dùng phổ thông, dịch vụ tốt chiếm đến 50% sự hài lòng khi sở hữu xe.

Anh Đức đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VinFast (Ảnh: NVCC).

Sang Đức học ngành ô tô, anh Đức có điều kiện tiếp xúc từ xe phổ thông đến siêu xe. Chính trải nghiệm đó khiến anh càng bất ngờ hơn về VinFast. Từ khung gầm chắc chắn, thân vỏ tốt đến dịch vụ khách hàng chu đáo hơn nhiều hãng lớn, tất cả khiến anh cảm thấy càng tự tin khi lựa chọn thương hiệu Việt.

“Trải nghiệm thực tế, những giá trị cốt lõi về vận hành và dịch vụ của VF 7 vượt mong đợi. Đây là những điều quan trọng nhất với một chiếc xe”, anh Đức kết luận.

Đó cũng là lý do dù đang ở Đức, anh vẫn giữ VF 7 tại Việt Nam để tiếp tục sử dụng khi về nước. Trong tương lai, nếu đổi xe, lựa chọn của anh vẫn sẽ là xe điện VinFast, với phương án cân nhắc là một mẫu SUV cỡ lớn phù hợp cho gia đình.