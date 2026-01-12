Cuốc taxi ở Đà Nẵng bị tố “chặt chém”, hãng nói chỉ là hiểu lầm

Tối 11/1, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một du khách nước ngoài phản ánh việc bị tài xế taxi Vinasun đòi tiền cao bất thường khi di chuyển từ sân bay Đà Nẵng về một khách sạn trên đường Trần Phú.

Theo nội dung chia sẻ, du khách thông tin đã nhiều lần đến Đà Nẵng và thường lưu trú tại khách sạn quen thuộc. Trong chuyến đi lần này, du khách bắt taxi Vinasun từ sân bay và nghi ngờ tài xế che giấu đồng hồ tính tiền.

Bài đăng của du khách trên mạng xã hội (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi đến nơi, tài xế được cho là yêu cầu trả 250.000 đồng nhưng trên đồng hồ chỉ hiện thị giá 67.000 đồng. Du khách cho rằng những hành vi như vậy gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

Ngày 12/1, nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của taxi Vinasun cho biết đã xác minh sự việc và khẳng định đây là một hiểu lầm trong giao tiếp giữa tài xế và du khách.

Theo doanh nghiệp, cước xe được tính và thu đúng theo đồng hồ là 67.000 đồng. Do tài xế không giao tiếp được bằng tiếng Anh nên đã dùng ký hiệu tay hai ngón và năm ngón để ám chỉ số tiền (ý ám chỉ 2,5 USD), nhưng du khách hiểu nhầm thành 250.000 đồng.

Theo nhân viên này, qua kiểm tra hệ thống, tài xế không có hành vi thu tiền sai quy định. Nếu có dấu hiệu thu gian, tài xế đã bị cơ quan chức năng mời làm việc. Doanh nghiệp đã liên hệ, giải thích và gửi lời xin lỗi tới du khách vì sự cố đáng tiếc này.

Cũng theo phía Vinasun, sau khi được giải thích, du khách đã cập nhật lại bài đăng, ghi nhận sự hỗ trợ của phía hãng taxi.

Liên quan đến sự việc, phản ánh này đã được chuyển đến lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và đang tiếp tục được làm rõ.