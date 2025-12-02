Công an TPHCM tặng quà, hỗ trợ dọn dẹp trường học sau bão lũ

Trong những ngày nhiều tỉnh miền Trung gồng mình chống chọi và khắc phục thiệt hại sau bão lũ, Công an TPHCM đã triển khai chuyến công tác đặc biệt đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm sâu nặng từ TPHCM.

Những phần quà thiết thực, nghĩa tình của Công an TPHCM đến với học sinh vùng lũ (Ảnh: CACC).

Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát cơ động đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà tại nhiều địa điểm, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non, nơi cần được hỗ trợ để đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ nhỏ.

Đoàn đã đến thăm các Trường Mầm non Diên Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Ngọc và trao những phần quà thiết yếu gồm nhu yếu phẩm, thực phẩm cho giáo viên, các em nhỏ.

Các cán bộ, chiến sĩ cũng lắng nghe và động viên kịp thời tập thể giáo viên vượt qua những khó khăn về hư hại cơ sở vật chất. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát cơ động TPHCM đã hỗ trợ vệ sinh, dọn dẹp và khôi phục môi trường tại một số trường học sau lũ lụt, giúp hoạt động dạy học sớm trở lại.

Thiếu tá Nông Văn Nghĩa cùng đoàn công tác trao quà cho bà con vùng lũ (Ảnh: CACC).

Sự hỗ trợ kịp thời của Công an TPHCM trở thành nguồn động viên quý báu, giúp tập thể giáo viên ổn định công tác và duy trì việc dạy học cho các em.

Không chỉ hỗ trợ trường học, đoàn công tác còn ghé thăm Trạm Y tế xã Diên Sơn để trao những phần quà và hỗ trợ thực phẩm cho nhân viên y tế và người dân gặp khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thăm hỏi, động viên học sinh, thầy cô vùng lũ (Ảnh: CACC).

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Công an TPHCM cũng đã có một chuyến đi ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia và trên hết là trái tim “vì nhân dân phục vụ” tại vùng bão lũ.

Ba đoàn công tác độc lập của Bệnh viện đã đến vùng bị ảnh hưởng nặng nề của tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai, Khánh Hoà hoạt động lưu động và linh hoạt.

Các bác sĩ Bệnh viện Công an TPHCM tiến hành hội ý nhanh để điều trị cho một chiến sĩ bị thương trong lúc tham gia khắc phục hậu quả bão lũ (Ảnh: CACC).

Đội ngũ y bác sĩ đã thăm khám bệnh, cấp phát thuốc và nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ; đồng thời, tư vấn ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau thiên tai - một mối đe dọa thường trực và nguy hiểm không kém chính cơn lũ.

Việc đoàn hỗ trợ xử lý các ca bệnh nhiễm siêu vi, dị ứng nguồn nước ngay từ sớm, dưới sự chỉ đạo của một chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn, có ý nghĩa như một “bức tường lửa” y tế, ngăn chặn chủ động nguy cơ dịch bệnh.

Các chiến sĩ Công an TPHCM dọn dẹp bùn đất, vận chuyển hàng cứu trợ (Ảnh: CACC).

Những hành động này vừa giúp đảm bảo điều kiện sinh hoạt, vừa tiếp thêm tinh thần cho lực lượng y tế, góp phần duy trì hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn khắc phục hậu quả lũ lụt.